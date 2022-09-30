راشفورد لاعب شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي.. ولحظته المفضلة ليست هدفا

توج ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد بجائزة لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي رسميا.

ماركوس راشفورد النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وتفوق راشفورد في سباق الفوز بالجائزة على كل من فيليب بيلينج "بورنموث" وكيفن دي بروين "مانشستر سيتي" وبيير إيميل هويبيرج "توتنا" وأليكس إيووبي "إيفرتون" وجاكوب رامسي "أستون فيلأ".

وشارك راشفورد في مباراتين في الشهر الجاري وسجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

وساهم راشفورد في أهداف فريقه خلال الشهر الجاري أمام ليستر سيتي وأرسنال بنسبة 100%.

وتعد هذه ثاني مرة يظفر فيها راشفورد بالجائزة بعد شهر يناير 2019.

وتحدث راشفورد عقب الفوز بالجائزة قائلا: "إنه شعور رائع، لم نبدأ الموسم بقوة لذا العودة بقوة والفوز في أربع مباريات متتالية أمر جيد".

وأكمل "مازال الأمر جديدا مع المدرب ولكننا تحسنا ونقوم بالأمور التي يريدها منا، لكن مازال هناك الكثير من الخطوات التي ينبغي علينا القيام بها ونحن نتطلع للقيام بها معا".

وعن لحظته المفضلة في الشهر قال: "كانت صناعة هدف".

وأتم راشفورد "الهدف الأول لأنتوني معنا في ظهوره الأول مع الفريق، كانت لحظة رائعة وأعطتنا القوة والشجاعة، ورؤيته يأتي للفريق ويسجل هدفا كانت لحظة هامة جدا".