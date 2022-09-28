عودة مدافع ليفربول بعد شهرين من الغياب

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 21:11

كتب : FilGoal

إبراهيما كوناتي - ليفربول وبنفيكا

تلقى ليفربول دفعة قوية مع عودة قلب الدفاع إبراهيما كوناتي إلى التدريبات بعد شهرين من غيابه بسبب إصابة عضلية.

وأكمل المدافع الفرنسي بنجاح برنامجه التأهيلي خلال فترة التوقف الدولي وتم منحه الضوء الأخضر للانضمام إلى فريق يورجن كلوب، حسب شبكة ذا أثليتك.

وسيتم تقييم لياقته في الأيام المقبلة قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يمكنه المشاركة ضد برايتون أمام لا.

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ويحل برايتون ضيفا على ليفربول في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي يوم السبت في أنفيلد.

ويغيب كوناتي منذ إصابته قبل بداية الموسم الجاري.

ولا يجد كلوب أي ضغوط من أجل الدفع بكوناتي مع جاهزية فيرجيل فان ديك وجويل ماتيب وجو جوميز.

لكن المدرب الألماني قد يحتاجه في ظل ضغط المباريات بشهر أكتوبر المقبل بسبب توقف النشاط خلال كأس العالم 2022 الذي يبدأ يوم 20 نوفمبر.

إبراهيما كوناتي يورجن كلوب ليفربول
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