هلال الساحل يوافق على خوض مباراتي بيراميدز في القاهرة

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 11:59

كتب : FilGoal

بيراميدز

وافق نادي هلال الساحل السوداني على خوض مباراتي دول الـ 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية أمام بيراميدز في القاهرة.

وأعلن بيراميدز عن تلقيه إخطارًا من الاتحاد الإفريقي "كاف" بموعد ومكان مباراتي هلال الساحل.

ووافق النادي السوداني على لعب الذهاب والإياب في استاد الدفاع الجوي بناءً على طلب بيراميدز.

وتقام مباراة الذهاب يوم 8 أكتوبر في السادسة مساءً، بينما يُلعَب الإياب في نفس الملعب يوم 15 أكتوبر في السادسة مساءً أيضًا.

وتأهل هلال الساحل إلى الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية بتغلبه على جيتا جولد التنزاني.

وسبق لـ بيراميدز الوصول لنهائي المسابقة في نسخة 2020 التي شهدت ظهوره القاري الأول، كما وصل إلى نصف النهائي في 2021، وربع النهائي في 2022.

ويشارك هلال الساحل في كأس الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه بنسختها الجديدة.

وسبق لـ هلال الساحل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا 1993، كما ظهر في كأس الاتحاد الإفريقي 1995.

بيراميدز هلال الساحل الكونفدرالية
نرشح لكم
السابع على التوالي.. محرز يقود الجزائر للفوز على نيجيريا المغرب لا يُقهر في التوقف الدولي.. وكوت ديفوار يتجاوز غينيا بثلاثية النجوم السوداء جاهزة.. غانا تنجح في الاختبار الأخير قبل نهاية التوقف الدولي مدرب ليبريا: لا أريد اختلاق الأعذار.. وتمنيت مشاركة صلاح تشكيل تونس – سيف الدين الجزيري أساسي أمام البرازيل.. ومعلول على مقاعد البدلاء الاختبار الأخير قبل المونديال.. كيروش يتعادل مجددا مع السنغال انتهت القصة.. اعتزال جون أوبي ميكيل رأس سون تنصر كوريا الجنوبية على الكاميرون وديا
أخر الأخبار
هلال الساحل يوافق على خوض مباراتي بيراميدز في القاهرة 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
فيرناندو يورينتي: مستعد للانضمام لـ ريال مدريد غدا ومجانا 23 دقيقة | الدوري الإسباني
سانتوس: أنا مستمر حتى 2024.. ورونالدو أهدر فرصا كان يسجلها عادة 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
شيء لم يحدث طوال التاريخ.. كولومبيا تقلب تأخرها أمام المكسيك 57 دقيقة | أمريكا
خماسي بيراميدز الدولي يلحق بمعسكر الفريق في دبي ساعة | الكرة المصرية
كريم فؤاد: هدفنا تعويض الموسم الماضي. وهذا ما دار مع صلاح بعد صورة التكريم ساعة | الكرة المصرية
مصطفى سعد يخوض مرانه الأول مع الأهلي ساعة | الكرة المصرية
إسلام عيسى: فيتوريا طلب عدم إعطاء الفرصة للمنافس.. وساجتهد للاستمرار في المنتخب ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 3 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 4 ودية كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية