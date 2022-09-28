هلال الساحل يوافق على خوض مباراتي بيراميدز في القاهرة

وافق نادي هلال الساحل السوداني على خوض مباراتي دول الـ 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية أمام بيراميدز في القاهرة.

وأعلن بيراميدز عن تلقيه إخطارًا من الاتحاد الإفريقي "كاف" بموعد ومكان مباراتي هلال الساحل.

ووافق النادي السوداني على لعب الذهاب والإياب في استاد الدفاع الجوي بناءً على طلب بيراميدز.

وتقام مباراة الذهاب يوم 8 أكتوبر في السادسة مساءً، بينما يُلعَب الإياب في نفس الملعب يوم 15 أكتوبر في السادسة مساءً أيضًا.

وتأهل هلال الساحل إلى الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية بتغلبه على جيتا جولد التنزاني.

وسبق لـ بيراميدز الوصول لنهائي المسابقة في نسخة 2020 التي شهدت ظهوره القاري الأول، كما وصل إلى نصف النهائي في 2021، وربع النهائي في 2022.

ويشارك هلال الساحل في كأس الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه بنسختها الجديدة.

وسبق لـ هلال الساحل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا 1993، كما ظهر في كأس الاتحاد الإفريقي 1995.