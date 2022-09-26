كريم الدبيس يكشف لأول مرة موقفه من الانتقال إلى الأهلي

كشف كريم الدبيس لاعب وادي دجلة ومنتخب مصر الأولمبي عن موقف انتقاله المحتمل إلى الأهلي.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على بنين بهدفين دون رد في ثاني تجارب المدرب الجديد روجيه ميكالي.

وقال كريم الدبيس في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: " كان هناك عديد اللاعبين في المباراة الأولى لم يلعبوا سويا، جلسنا معا أمس وكان كل هدفنا أنا نفوز اليوم".

وأضاف "المدرب دائما يحمسنا لكي نكون على قلب رجل واحد".

وتابع "المدرب أخبرنا بعد المباراة أن نعمل بأقصى قوة مع أنديتها لكي يشاركوا بشكل أساسي وعلى أساسها نحدد من سيشارك في التصفيات المقبلة".

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وواصل "المباراة الماضية لعبنا في أجواء حارة ولكن الملعب أفضل اليوم".

وأتم "انتقالي إلى الأهلي؟ الأمور قريبة بالفعل ولكنني سأعلم ما سيحدث اليوم بعد جلسة مع مسؤولي وادي دجلة".

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وشارك كريم الدبيس مع وادي دجلة في 22 مباراة في الموسم قبل الماضي للدوري قبل هبوط الفريق للدرجة الثانية، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع آخر.

واوضح وادي دجلة لـ FilGoal.com في وقت سابق عن اقتراب انتقال ثمانية من لاعبيه إلى الأهلي من بينهم كريم الدبيس.