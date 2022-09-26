كريم الدبيس يكشف لأول مرة موقفه من الانتقال إلى الأهلي

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 21:00

كتب : FilGoal

وادي دجلة - كريم الدبيس

كشف كريم الدبيس لاعب وادي دجلة ومنتخب مصر الأولمبي عن موقف انتقاله المحتمل إلى الأهلي.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على بنين بهدفين دون رد في ثاني تجارب المدرب الجديد روجيه ميكالي.

وقال كريم الدبيس في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: " كان هناك عديد اللاعبين في المباراة الأولى لم يلعبوا سويا، جلسنا معا أمس وكان كل هدفنا أنا نفوز اليوم".

أخبار متعلقة
عبد الفتاح لـ في الجول: فيفا قام بتعييني لمحاضرة الحكام المصريين.. لن أتأخر عن زملائي أموتو يسجل ثنائية في فوز الاتحاد السكندري وديا هل يغيب ترينت عن المونديال؟ هدية فان خال لـ تين هاج قبل دربي مانشستر

وأضاف "المدرب دائما يحمسنا لكي نكون على قلب رجل واحد".

وتابع "المدرب أخبرنا بعد المباراة أن نعمل بأقصى قوة مع أنديتها لكي يشاركوا بشكل أساسي وعلى أساسها نحدد من سيشارك في التصفيات المقبلة".

وواصل "المباراة الماضية لعبنا في أجواء حارة ولكن الملعب أفضل اليوم".

وأتم "انتقالي إلى الأهلي؟ الأمور قريبة بالفعل ولكنني سأعلم ما سيحدث اليوم بعد جلسة مع مسؤولي وادي دجلة".

وشارك كريم الدبيس مع وادي دجلة في 22 مباراة في الموسم قبل الماضي للدوري قبل هبوط الفريق للدرجة الثانية، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع آخر.

واوضح وادي دجلة لـ FilGoal.com في وقت سابق عن اقتراب انتقال ثمانية من لاعبيه إلى الأهلي من بينهم كريم الدبيس.

كريم الدبيس منتخب مصر الأولمبي وادي دجلة
نرشح لكم
الإسماعيلي يكشف عن مدرب حراسه الجديد أحمد عيد: هناك عروض من أكثر من ناد لضمي.. ولن أكرر تجربة الموسم الماضي إياد العسقلاني يكشف السر وراء هدفه مع مصر الأولمبي أمام بنين حوار محمود محمود: نعد الجماهير بكل البطولات.. والبقاء في الأهلي يساوي كل شيء عبد الفتاح لـ في الجول: فيفا قام بتعييني لمحاضرة الحكام المصريين.. لن أتأخر عن زملائي أموتو يسجل ثنائية في فوز الاتحاد السكندري وديا الفوز الأول لـ ميكالي.. مصر الأولمبي يهزم بنين الدرجة الثانية - رضا الويشي لـ في الجول: قررت الرحيل عن السكة الحديد
أخر الأخبار
جالتييه: هذا سر انطلاقة سان جيرمان القوية هذا الموسم 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
الإسماعيلي يكشف عن مدرب حراسه الجديد 12 دقيقة | الكرة المصرية
ليلة الهدف 1500.. إيطاليا ترافق هولندا وكرواتيا لنصف نهائي الأمم بالفوز على المجر 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليلة ويمبلي المجنونة.. ألمانيا تحرم إنجلترا من الفوز الأول في مباراة الأهداف الستة 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
أحمد عيد: هناك عروض من أكثر من ناد لضمي.. ولن أكرر تجربة الموسم الماضي 34 دقيقة | الكرة المصرية
بيلد: نابي كيتا على رادار دورتموند 47 دقيقة | ميركاتو
إياد العسقلاني يكشف السر وراء هدفه مع مصر الأولمبي أمام بنين 56 دقيقة | الكرة المصرية
مران منتخب مصر - عودة زيزو والونش.. وتقسيمة قوية قبل مواجهة ليبيريا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 3 ودية كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية 4 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت