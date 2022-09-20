دجلة لـ في الجول: نحن في مرحلة كتابة عقود انتقال 8 لاعبين إلى الأهلي

كشف ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة عن اقتراب ناديه من بيع 8 لاعبين دفعة واحدة إلى الأهلي.

وقال ماجد سامي لـFilGaol.com: "نقترب من بيع 8 لاعبين إلى الأهلي من الشباب والناشئين".

وأضاف "اللاعبين هم كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان ومحمد أحمد زعلوك".

وأكمل "بالإضافة إلى أحمد كباكا من مواليد 2005، وياسين عاطف منصور مواليد 2007، وعبد الرحمن مانو وحسن مصطفى حسن مواليد 2008".

وأشار "ولا يزال اللاعب عمر وائل متاح رغم سفره لقضاء فترة معايشة مع أحد الأندية الأوروبية، ولو أصر الأهلي على وجوده في الصفقة لا يوجد مانع لدينا".

وأفصح "نحن الآن في مرحلة كتابة العقود الخاصة بهذه الصفقة".

وأتم تصريحاته "لا تعتبر الصفقة تمت إلا في حالة الاتفاق على كل بنود العقود واستلام شيكات الدفع من الأهلي ومن ثم إرسال الاستغناء الخاص بجميع اللاعبين إلى النادي الأحمر".