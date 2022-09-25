الاتحاد المنستيري: الأهلي لا يتعاون معنا رغم محاولتنا التواصل معه

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 23:59

كتب : FilGoal

اتحاد المنستيري التونسي

ناشد طارق صيادي المتحدث الرسمي لـ الاتحاد المنستيري التونسي، إدارة الأهلي بفتح خط تواصل بين الناديين.

وقال صيادي عبر أون تايم سبورتس 2: "نحاول التواصل مع الأهلي عبر الفاكس والهاتف والبريد الإلكتروني، دون أن نتلقى إجابة".

وتابع: "ليس هناك تعاون من مسؤولي الأهلي حتى اليوم".

وأشار: "لا نعرف موعد قدوم الأهلي إلى تونس حتى نستعد جيدًا لاستقباله".

وواصل: "نريد أن نعرف أيضًا موعد مباراة الإياب لنحجز الطيران وما إلى ذلك".

"المباراة ستقام في ملعب مصطفى بن جنات في مدينة المنستير، إنها مدينة ساحلية جميلة وملعبها أولمبي"ز

وأوضح: "المباراة ستكون بحضور جماهيري بشكل مبدئي، نعمل على أن يكون الحضور 12 ألفًا".

وتغلب المنستيري على الجيش الرواندي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الإياب والتي أقيمت على ملعب مصطفى بنجانيت بالمنستير.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الرواندي بهدف دون مقابل على ملعب أماهورو في رواندا.

ونجح اتحاد المنستيري من الفوز في الشوط الأول بهدفين دون مقابل، عن طريق زياد العلوي مبكرا في الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف حسام تقا الهدف الثاني في الدقيقة 27.

وحسم المنستير تأهله بهدف ثالث في الدقيقة 68 عن طريق يوسف أومارو لاعب النيجر.

وبذلك تأهل اتحاد المنستيري لمواجهة الأهلي في الدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب خارج ملعبه، والإياب في مصر.

الأهلي كان قد حقق اللقب مرتين متتاليتين قبل أن يخسر المباراة النهائية في الموسم الماضي أمام الوداد المغربي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا برصيد عشرة ألقاب.

الأهلي الاتحاد المنستيري
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