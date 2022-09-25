خبر في الجول - كواليس إصابة أحمد فتوح.. وموعد عودته

تم الكشف عن كواليس إصابة أحمد فتوح لاعب الزمالك والتي أدت لخروجه من معسكر المنتخب وموعد عودته.

وأعلن اتحاد الكرة خروج أحمد فتوح من معسكر المنتخب بسبب الإصابة مع إراحة محمد صلاح ومصطفى محمد.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب شعر بإجهاد في العضلة الخلفية بعد مباراة الذهاب أمام إليكت سبورت التشادي.

ولم يبدأ مباراة النيجر الودية مع منتخب مصر واكتفى بالمشاركة لمدة 23 دقيقة.

شعر اللاعب بعدها بثُقل في العضلة الخلفية وخضع لأشعة بعد ذلك.

وأثبتت الأشعة وجود ثقل في العضلة الخلفية والتهابات مع الإجهاد ليتم خروجه من معسكر المنتخب.

ومن المنتظر أن يعود اللاعب للتدريبات خلال أسبوع بحد أقصى.

وصعد الزمالك إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على إليكت سبورت بأربعة أهداف دون رد بمجموع المباراتين.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك أمام مع فلامبو البوروندي في دور الـ 32، وسيقام لقاء الذهاب في التاسع من أكتوبر.