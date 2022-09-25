خبر في الجول - كواليس إصابة أحمد فتوح.. وموعد عودته

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 23:42

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح مع الزمالك أمام الهلال

تم الكشف عن كواليس إصابة أحمد فتوح لاعب الزمالك والتي أدت لخروجه من معسكر المنتخب وموعد عودته.

وأعلن اتحاد الكرة خروج أحمد فتوح من معسكر المنتخب بسبب الإصابة مع إراحة محمد صلاح ومصطفى محمد.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب شعر بإجهاد في العضلة الخلفية بعد مباراة الذهاب أمام إليكت سبورت التشادي.

أخبار متعلقة
مدرب المقاصة السابق لـ في الجول: أخوض فترة معايشة في ليفربول.. ويعاملونني جيدا لأجل صلاح اسكواش – علي فرج وهانيا الحمامي يحصدان لقب بطولة مصر الدولية لاعب إليكت: ضربة الجزاء غير صحيحة بالنسبة لي.. وهذا سر الاحتفال قبل مباراة الزمالك دوري الأمم الأوروبية – رصاصة فان دايك تفك الاشتباك مع بلجيكا وترسل هولندا إلى النهائيات

ولم يبدأ مباراة النيجر الودية مع منتخب مصر واكتفى بالمشاركة لمدة 23 دقيقة.

شعر اللاعب بعدها بثُقل في العضلة الخلفية وخضع لأشعة بعد ذلك.

وأثبتت الأشعة وجود ثقل في العضلة الخلفية والتهابات مع الإجهاد ليتم خروجه من معسكر المنتخب.

ومن المنتظر أن يعود اللاعب للتدريبات خلال أسبوع بحد أقصى.

وصعد الزمالك إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على إليكت سبورت بأربعة أهداف دون رد بمجموع المباراتين.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك أمام مع فلامبو البوروندي في دور الـ 32، وسيقام لقاء الذهاب في التاسع من أكتوبر.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا منتخب مصر
نرشح لكم
أمير مرتضى: تعاقدنا مع أكينيولا لا علاقة له بسنه.. وموقف صفقة مروان عطية مدرب الاتحاد المنستيري: لن أقول إن الأهلي في مرحلة ضعف.. فهو يظل الأهلي الاتحاد المنستيري: الأهلي لا يتعاون معنا رغم محاولتنا التواصل معه لاعب إليكت: ضربة الجزاء غير صحيحة بالنسبة لي.. وهذا سر الاحتفال قبل مباراة الزمالك أمير مرتضى: الزمالك اعتاد اللعب في ظروف مستحيلة.. وموقف الجزيري والصفقات مؤتمر فيريرا: أنا ملتزم مع الزمالك.. ولو سقطت بسبب الدوار ما كنت لأتحدث الآن فيريرا يكشف سبب سقوطه أثناء مباراة الزمالك وإليكت سبورت إلى دور الـ 32.. الزمالك يجتاز إليكت بهدفي العائدين من المنتخب
أخر الأخبار
مصيلحي: رفضت عرضا خرافيا من الزمالك لضم مروان عطية.. ولم أحسم قرار البقاء في رئاسة الاتحاد 3 ساعة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: تعاقدنا مع أكينيولا لا علاقة له بسنه.. وموقف صفقة مروان عطية 3 ساعة | الكرة المصرية
فيتوريا: أنا صاحب قرار خروج الثلاثي من قائمة المنتخب.. ولم أتوقع أن يصل اللاعبون لهذا المستوى 3 ساعة | الكرة المصرية
مدرب الاتحاد المنستيري: لن أقول إن الأهلي في مرحلة ضعف.. فهو يظل الأهلي 4 ساعة | الكرة الإفريقية
الاتحاد المنستيري: الأهلي لا يتعاون معنا رغم محاولتنا التواصل معه 4 ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - كواليس إصابة أحمد فتوح.. وموعد عودته 4 ساعة | الكرة الإفريقية
الصفقات الكبيرة تتهاطل على الإمارات.. ألان يرحل عن إيفرتون صوب الوحدة 4 ساعة | الوطن العربي
مدرب المقاصة السابق لـ في الجول: أخوض فترة معايشة في ليفربول.. ويعاملونني جيدا لأجل صلاح 5 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 3 ودية كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية 4 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت