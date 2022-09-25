صلاح ومصطفى محمد يغادران معسكر منتخب مصر.. ولاعب الزمالك يبتعد للإصابة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مغادرة محمد صلاح جناح ليفربول، ومصطفى محمد مهاجم نانت، لمعسكر الفراعنة مساء اليوم.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قرر إراحة الثنائي المحترف وبالتالي عدم إشراكهما في مباراة ليبيريا المقبلة.

كما يغادر أحمد فتوح لاعب الزمالك المعسكر لشعوره بآلام في العضلة الخلفية وصعوبة لحاقه بمباراة ليبيريا.

🔴 | إراحة صلاح ومصطفى وفتوح واستبعادهم من ودية ليبيريا 🇪🇬 فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا إراحة الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد في مباراة ليبيريا الودية المقرر لها ٢٧ سبتمبر الجاري بعد مشاركة الثنائي صلاح ومصطفى في ودية النيجر الماضية.#شجع_مصر pic.twitter.com/XdXxRDRQ5r — EFA.eg (@EFA) September 25, 2022

وأوضح بيان اتحاد الكرة أن الثلاثي يغادر المعسكر اليوم دون تعويضه، في ظل تواجد 24 لاعبًا و3 حراس مرمى.

وتلتقي مصر بـ ليبيريا في استاد الإسكندرية مساء الثلاثاء المقبل في ثاني التجارب الودية بالتوقف الدولي.

وكانت صلاح قد سجل هدفين، ومصطفى محمد سجل هدفًا، في مباراة النيجر الودية يوم الجمعة الماضي التي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية.

وشارك فتوح في المباراة بديلًا بالشوط الثاني بدلًا من محمد حمدي.

وكان محمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" ثنائي الزمالك قد غادر معسكر المنتخب بعد مباراة النيجر للمشاركة في مباراة إليكت التشادي بدوري أبطال إفريقيا، لكن من المنتظر عودتهما للفراعنة مجددًا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 27 سبتمبر.

ويلعب اللقاء على استاد الإسكندرية.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على اللقاء بلال علام.