صلاح ومصطفى محمد يغادران معسكر منتخب مصر.. ولاعب الزمالك يبتعد للإصابة

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 21:40

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مغادرة محمد صلاح جناح ليفربول، ومصطفى محمد مهاجم نانت، لمعسكر الفراعنة مساء اليوم.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قرر إراحة الثنائي المحترف وبالتالي عدم إشراكهما في مباراة ليبيريا المقبلة.

كما يغادر أحمد فتوح لاعب الزمالك المعسكر لشعوره بآلام في العضلة الخلفية وصعوبة لحاقه بمباراة ليبيريا.

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وأوضح بيان اتحاد الكرة أن الثلاثي يغادر المعسكر اليوم دون تعويضه، في ظل تواجد 24 لاعبًا و3 حراس مرمى.

وتلتقي مصر بـ ليبيريا في استاد الإسكندرية مساء الثلاثاء المقبل في ثاني التجارب الودية بالتوقف الدولي.

وكانت صلاح قد سجل هدفين، ومصطفى محمد سجل هدفًا، في مباراة النيجر الودية يوم الجمعة الماضي التي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية.

وشارك فتوح في المباراة بديلًا بالشوط الثاني بدلًا من محمد حمدي.

وكان محمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" ثنائي الزمالك قد غادر معسكر المنتخب بعد مباراة النيجر للمشاركة في مباراة إليكت التشادي بدوري أبطال إفريقيا، لكن من المنتظر عودتهما للفراعنة مجددًا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 27 سبتمبر.

ويلعب اللقاء على استاد الإسكندرية.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على اللقاء بلال علام.

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