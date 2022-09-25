إلى دور الـ 32.. الزمالك يجتاز إليكت بهدفي العائدين من المنتخب

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 21:55

كتب : FilGoal

هدف أحمد سيد زيزو مع الزمالك أمام إليكت سبورت

تغلب الزمالك على ضيفه إليكت سبورت التشادي بهدفين دون رد في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

سجل الهدفين أحمد سيد زيزو في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 79.

وكان الزمالك قد استعاد خدمات الثنائي من منتخب مصر لخوض مباراة إليكت، عقب الفوز الودي للمنتخب على النيجر بثلاثة أهداف دون رد، وقبل خوض الودية الثانية أمام ليبيريا يوم الثلاثاء 27 سبتمبر.

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بذلك يضرب الزمالك موعدا مع فلامبو البوروندي في دور الـ 32، وسيقام لقاء الذهاب في التاسع من أكتوبر.

شوط أبيض بلا أهداف

أتت التسديدة الأولى من محمود عبد الرازق شيكابالا في الدقيقة السابعة بعد تمريرة من سيد عبد الله، ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 26 سدد سيف جعفر من متابعة لركنية ولكن مرت الكرة فوق العارضة أيضا.

عاود جعفر المحاولة في الدقيقة 29 من خارج المنطقة، ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وظهر الضيوف مرة وحيدة بعد رأسية من الونش ابتعدت عن المرمى، حيث تحصل دجويتا فريدريك على فرصة إليكت الأخطر داخل المنطقة في الدقيقة 36، ولكنه سدد فوق العارضة.

وحاول شيكابالا من ركلة حرة مهدها له زيزو في الدقيقة 40، فاصطدمت التسديدة بالحائط البشري، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

العائدان

حاول سيف جعفر مجددا في الدقيقة 62 لتصطدم الكرة بالدفاع، ويخرج في أول تبديلات الزمالك، ويأتي يوسف أوباما بدلا منه.

وفي الدقيقة التالية سدد محمد طارق كرة ابتعدت عن المرمى.

وأخيرا فتح طريق المرمى بركلة جزاء تحصل عليها عبد الله جمعة بعد دفعة من بيادوم موندي، ليسجل منها زيزو على يمين الحارس في الدقيقة 71.

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وفي الدقيقة 75 أجرى جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك تبديلين بخروج شيكابالا وأحمد سيد زيزو ونزول يوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.

وسرعان ما أتى الهدف الثاني بأقدام الونش في الدقيقة 79، بعد ركنية أرسلها عبد الله جمعة ثم هيأها له أوباما بالرأس.

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وكان الزمالك قد فاز ذهابا يوم الأحد الماضي (18 سبتمبر) بهدفين دون رد في ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون، ليمر إلى دور الـ 32 بمجموع المباراتين (4-0).

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