إلى دور الـ 32.. الزمالك يجتاز إليكت بهدفي العائدين من المنتخب

تغلب الزمالك على ضيفه إليكت سبورت التشادي بهدفين دون رد في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

سجل الهدفين أحمد سيد زيزو في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 79.

وكان الزمالك قد استعاد خدمات الثنائي من منتخب مصر لخوض مباراة إليكت، عقب الفوز الودي للمنتخب على النيجر بثلاثة أهداف دون رد، وقبل خوض الودية الثانية أمام ليبيريا يوم الثلاثاء 27 سبتمبر.

بذلك يضرب الزمالك موعدا مع فلامبو البوروندي في دور الـ 32، وسيقام لقاء الذهاب في التاسع من أكتوبر.

زيزو وسيف جعفر يقودان هجوم الزمالك في إياب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا أمام إليكت سبورت 🏹⚪#في_إفريقيا pic.twitter.com/xrYDyQOLiy — FilGoal (@FilGoal) September 25, 2022

شوط أبيض بلا أهداف

أتت التسديدة الأولى من محمود عبد الرازق شيكابالا في الدقيقة السابعة بعد تمريرة من سيد عبد الله، ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 26 سدد سيف جعفر من متابعة لركنية ولكن مرت الكرة فوق العارضة أيضا.

عاود جعفر المحاولة في الدقيقة 29 من خارج المنطقة، ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وظهر الضيوف مرة وحيدة بعد رأسية من الونش ابتعدت عن المرمى، حيث تحصل دجويتا فريدريك على فرصة إليكت الأخطر داخل المنطقة في الدقيقة 36، ولكنه سدد فوق العارضة.

وحاول شيكابالا من ركلة حرة مهدها له زيزو في الدقيقة 40، فاصطدمت التسديدة بالحائط البشري، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

العائدان

حاول سيف جعفر مجددا في الدقيقة 62 لتصطدم الكرة بالدفاع، ويخرج في أول تبديلات الزمالك، ويأتي يوسف أوباما بدلا منه.

وفي الدقيقة التالية سدد محمد طارق كرة ابتعدت عن المرمى.

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زيزووو في كامل تركيزه والهدف الأول للزمالك في شباك إليكت التشادي من ضربة جزاء 🏹⚽ pic.twitter.com/maalAUQR5A — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 25, 2022

وأخيرا فتح طريق المرمى بركلة جزاء تحصل عليها عبد الله جمعة بعد دفعة من بيادوم موندي، ليسجل منها زيزو على يمين الحارس في الدقيقة 71.

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وفي الدقيقة 75 أجرى جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك تبديلين بخروج شيكابالا وأحمد سيد زيزو ونزول يوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.

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جوووول.. الهدف الثاني للزمالك في مرمى إليكت التشادي عن طريق الونش 🏹⚽⚽ pic.twitter.com/sTWuF8bgN0 — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 25, 2022

وسرعان ما أتى الهدف الثاني بأقدام الونش في الدقيقة 79، بعد ركنية أرسلها عبد الله جمعة ثم هيأها له أوباما بالرأس.

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وكان الزمالك قد فاز ذهابا يوم الأحد الماضي (18 سبتمبر) بهدفين دون رد في ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون، ليمر إلى دور الـ 32 بمجموع المباراتين (4-0).