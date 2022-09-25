لا يتوقف عن التسجيل.. زيزو يواصل أرقامه المميزة مع الزمالك

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 21:46

كتب : FilGoal

هدف أحمد سيد زيزو مع الزمالك أمام إليكت سبورت

وقع أحمد مصطفى زيزو على هدف الزمالك الأول أمام إليكت سبورت في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وبعد أن سجل ذهابا في الكاميرون، عاد زيزو ليسجل إيابا من ضربة جزاء تحصل عليها عبد الله جمعة في مباراته الـ150 مع الزمالك.

الهدف هو الثالث لزيزو في المشاركات الإفريقية مع الزمالك بعد هدف الذهاب وهدف الوداد في دور المجموعات من الموسم الماضي.

أخبار متعلقة
لا يتوقف عن التسجيل.. زيزو يواصل أرقامه المميزة مع الزمالك صلاح ومصطفى محمد يغادران معسكر منتخب مصر.. ولاعب الزمالك يبتعد للإصابة دوري الأمم الأوروبية – لاتفيا تتفادى دراما الوقت القاتل وتصعد إلى المستوى الثالث كرة يد - موعد مباراة الزمالك أمام الترجي في نهائي البطولة العربية.. والقنوات الناقلة

وسجل زيزو 43 هدفا وصنع 33 آخرين في 150 مباراة مع الزمالك.

زيزو رفع رصيده إلى 23 هدفا مع 16 تمريرة حاسمة منذ بداية الموسم الماضي مع الزمالك في 38 مباراة.

وساهم زيزو بالتسجيل أو الصناعة في آخر 15 مباراة لعبها مع الزمالك.

Image

وجاءت مساهمات زيزو في آخر 15 مباراة كالآتي:

صنع هدفا أمام البنك الأهلي.

سجل هدفا أمام سيراميكا كليوباترا.

صنع أمام المقاولون العرب وغزل المحلة على التوالي.

صنع وسجل أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

سجل هدفا أمام سموحة.

صنع هدفا أمام فيوتشر.

سجل أمام بيراميدز.

سجل هدفين أمام الجونة.

سجل هدفين وصنع هدفين أمام مصر للمقاصة.

سجل أمام الإسماعيلي

صنع أمام المقاولون العرب.

صنع أمام فاركو.

صنع أمام الاتحاد السكندري.

سجل أمام إليكت سبورت ذهابا

سجل أمام إليكت سبورت إيابا

ويلعب الزمالك مع فلامبو البوروندي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وغاب عن الزمالك في المباراة محمود علاء، وحسام عبد المجيد بسبب الإصابة، وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري بسبب تواجدهما مع منتخب تونس.

وأيضا أحمد فتوح وإمام عاشور بسبب التواجد رفقة منتخب مصر.

وانضم محمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" عقب الخروج من معسكر منتخب مصر أمس بعد خوض الشوط الأول أمام النيجر.

زيزو
نرشح لكم
مدرب المقاصة السابق لـ في الجول: أخوض فترة معايشة في ليفربول.. ويعاملونني جيدا لأجل صلاح لاعب إليكت: ضربة الجزاء غير صحيحة بالنسبة لي.. وهذا سر الاحتفال قبل مباراة الزمالك معسكر مغلق لـ الإسماعيلي استعدادا للموسم الجديد.. ومباراتين وديتين أمير مرتضى: الزمالك اعتاد اللعب في ظروف مستحيلة.. وموقف الجزيري والصفقات مؤتمر فيريرا: أنا ملتزم مع الزمالك.. ولو سقطت بسبب الدوار ما كنت لأتحدث الآن فيريرا يكشف سبب سقوطه أثناء مباراة الزمالك وإليكت سبورت إلى دور الـ 32.. الزمالك يجتاز إليكت بهدفي العائدين من المنتخب الونش يسجل هدفه العاشر مع الزمالك.. وأوباما يعود للصناعة
أخر الأخبار
مدرب المقاصة السابق لـ في الجول: أخوض فترة معايشة في ليفربول.. ويعاملونني جيدا لأجل صلاح 14 دقيقة | الكرة المصرية
اسكواش – علي فرج وهانيا الحمامي يحصدان لقب بطولة مصر الدولية 16 دقيقة | رياضات أخرى
دوري الأمم الأوروبية – رصاصة فان دايك تفك الاشتباك مع بلجيكا وترسل هولندا إلى النهائيات 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
لاعب إليكت: ضربة الجزاء غير صحيحة بالنسبة لي.. وهذا سر الاحتفال قبل مباراة الزمالك 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
معسكر مغلق لـ الإسماعيلي استعدادا للموسم الجديد.. ومباراتين وديتين 42 دقيقة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: الزمالك اعتاد اللعب في ظروف مستحيلة.. وموقف الجزيري والصفقات 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري الأمم الأوروبية – مودريتش الخارق يقود كرواتيا للنهائيات.. وهزيمة محرجة لـ فرنسا 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر فيريرا: أنا ملتزم مع الزمالك.. ولو سقطت بسبب الدوار ما كنت لأتحدث الآن 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 3 ودية كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية 4 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت