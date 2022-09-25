لا يتوقف عن التسجيل.. زيزو يواصل أرقامه المميزة مع الزمالك

وقع أحمد مصطفى زيزو على هدف الزمالك الأول أمام إليكت سبورت في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وبعد أن سجل ذهابا في الكاميرون، عاد زيزو ليسجل إيابا من ضربة جزاء تحصل عليها عبد الله جمعة في مباراته الـ150 مع الزمالك.

الهدف هو الثالث لزيزو في المشاركات الإفريقية مع الزمالك بعد هدف الذهاب وهدف الوداد في دور المجموعات من الموسم الماضي.

وسجل زيزو 43 هدفا وصنع 33 آخرين في 150 مباراة مع الزمالك.

زيزو رفع رصيده إلى 23 هدفا مع 16 تمريرة حاسمة منذ بداية الموسم الماضي مع الزمالك في 38 مباراة.

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زيزووو في كامل تركيزه والهدف الأول للزمالك في شباك إليكت التشادي من ضربة جزاء 🏹⚽ pic.twitter.com/maalAUQR5A — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 25, 2022

وساهم زيزو بالتسجيل أو الصناعة في آخر 15 مباراة لعبها مع الزمالك.

وجاءت مساهمات زيزو في آخر 15 مباراة كالآتي:

صنع هدفا أمام البنك الأهلي.

سجل هدفا أمام سيراميكا كليوباترا.

صنع أمام المقاولون العرب وغزل المحلة على التوالي.

صنع وسجل أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

سجل هدفا أمام سموحة.

صنع هدفا أمام فيوتشر.

سجل أمام بيراميدز.

سجل هدفين أمام الجونة.

سجل هدفين وصنع هدفين أمام مصر للمقاصة.

سجل أمام الإسماعيلي

صنع أمام المقاولون العرب.

صنع أمام فاركو.

صنع أمام الاتحاد السكندري.

سجل أمام إليكت سبورت ذهابا

سجل أمام إليكت سبورت إيابا

ويلعب الزمالك مع فلامبو البوروندي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وغاب عن الزمالك في المباراة محمود علاء، وحسام عبد المجيد بسبب الإصابة، وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري بسبب تواجدهما مع منتخب تونس.

وأيضا أحمد فتوح وإمام عاشور بسبب التواجد رفقة منتخب مصر.

وانضم محمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" عقب الخروج من معسكر منتخب مصر أمس بعد خوض الشوط الأول أمام النيجر.