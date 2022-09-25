فيليب لام: هذا سبب انخفاض مستوى ماني

يعتقد فيليب لام أسطورة بايرن ميونيخ أن انخفاض مستوى ساديو ماني مع الفريق في الفترة الأخيرة كان بسبب طريقة لعب يوليان ناجلزمان مدرب البافاري.

ماني صام عن التهديف في المباريات الخمسة الأخيرة لبايرن، بعدما سجل 5 أهداف في أول 6 مباريات مع الفريق.

وقال لام في تصريحات لجريدة بيلد: "قدرات ماني ليست قابلة للشك، لكن من المهم أن يعلم دوره مع الفريق بوضوح".

وأضاف "لا أرى ذلك في الوقت الحالي. أنا حاليا لا أفهم كيف يتم توزيع الأدوار بين مهاجمي بايرن".

وأكمل "يجب أن يعرف الجميع ما يجب عليهم فعله داخل أرض الملعب".

وأنهى ماني البالغ من العمر 30 عاما رحلة امتدت لـ6 سنوات مع ليفربول بالانتقال إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف.

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وانضم ماني إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في عام 2016.

وخاض مع الفريق 269 مباراة سجل خلالهم 120 هدفا وصنع 48 آخرين.

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وتوج ساديو مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.