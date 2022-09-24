الزمالك يرتدي زيه التقليدي أمام إليكت التشادي في دوري أبطال إفريقيا

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 19:43

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد سيد زيزو - الزمالك أمام إليكت سبورت - دوري أبطال إفريقيا

يرتدي الزمالك زيه التقليدي أمام إليكت التشادي في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع إليكت في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، غدا الأحد في الثامنة مساءً.

واتفق الفريقان على ارتداء بطل مصر مستضيف اللقاء زيه التقليدي القميص الأبيض والشورت الأبيض.

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في حين سيرتدي حارس المرمى القميص الأخضر الفسفوري والشورت الأخضر الفسفوري.

بينما يرتدي بطل تشاد القميص (الأصفر في الأسود) والشورت الأسود، على أن يرتدي طاقم تركوازي بالكامل.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من: باسم زيادة مسئول العلاقات العامة بالنادي وأحمد حسني المدير الإداري للفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.

‏‎ويدير المباراة طاقم تحكيم ليبي مكون من أحمد عبد الرازق حكما للساحة، ويعاونه كل من، عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين، وعبد الواحد حريويده حكما رابعا.

وتفوق الزمالك ذهابا بنتيجة 2-0 بفضل ثنائية أحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

وأعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الأبيض القائمة الفريق والتي شهدت 6 غيابات. (طالع التفاصيل)

موعد المباراة والقنوات الناقلة

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تقام المباراة يوم الأحد 25 سبتمبر.

ويبدأ اللقاء في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.

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