قائمة الزمالك - 6 غيابات وعودة الونش وزيزو أمام إليكت التشادي

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك قائمة الفريق لمواجهة إليكت سبور التشادي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع إليكت في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، غدا الأحد في الثامنة مساءً.

ويغيب محمود علاء، وحسام عبد المجيد بسبب الإصابة، وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري بسبب تواجدهما مع منتخب تونس.

وأيضا أحمد فتوح وإمام عاشور بسبب التواجد رفقة منتخب مصر.

وانضم محمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" عقب الخروج من معسكر منتخب مصر أمس بعد خوض الشوط الأول أمام النيجر.

وضمت القائمة:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية.

الدفاع: محمود حمدي " الونش" – محمد عبد الغني – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

الوسط: محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما"– محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر فاروق – سيد عبد الله "نيمار" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو"

الهجوم: يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف

‏‎ويدير المباراة طاقم تحكيم ليبي مكون من أحمد عبد الرازق حكما للساحة، ويعاونه كل من، عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين، وعبد الواحد حريويده حكما رابعا.

وتفوق الزمالك ذهابا بنتيجة 2-0 بفضل ثنائية أحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 25 سبتمبر.

ويبدأ اللقاء في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.