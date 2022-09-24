التاسع.. إنبي يضم رمضان مصطفى من مصر للمقاصة

أعلن نادي إنبي ضم الحارس رمضان مصطفى قادما من مصر للمقاصة.

ويمتد تعاقد اللاعب مع الفريق البترولي لـ 5 مواسم.

وهبط مصر للمقاصة بنهاية الموسم المنقضي بعد 12 موسما وسط الكبار، بتذيل جدول ترتيب الدوري المصري.

رمضان مصطفى (23 عاما) بدأ في شباب الأهلي وانتقل للمقاصة في 2021.

وخاض رمضان 8 مباريات في الدوري استقبل 14 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في مباراة وحيدة.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن إنبي حسم صفقتين من صفوف مصر للمقاصة. (طالع التفاصيل)

وأعلن النادي البترولي منذ قليل ضم الصربي ديان ميليج في صفقة انتقال حر. (طالع التفاصيل)

وسيكون رمضان الصفقة التاسعة لإنبي بعد سيف الخشاب مدافع سبورتنج وصلاح زايد جناح دكرنس وعلي أوسكار جناح دمنهور وأحمد خليل كالوشا من النصر لمدة خمسة مواسم.

بجانب الثنائي أحمد قفة وجوزيف أتولي مقابل رحيل جون إيبوكا إلى سيراميكا كليوباترا، والصربي ديجان ميليج، ومحمد ناصر من إيسترن كومباني.

وتعاقد إنبي مع أحمد كشري لتدريب الفريق حتى 2024.