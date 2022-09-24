الثامن.. إنبي يعلن تعاقده مع ديان ميليج

أعلن نادي إنبي تعاقده مع اللاعب الصربي ديان ميليج خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي في صفقة انتقال حر.

ويلعب ابن الـ27 عاما في مركز لاعب الوسط المهاجم أو صانع الألعاب ويمكنه اللاعب كلاعب وسط ثان أيضا.

وسيمتد تعاقد ميليج مع إنبي لمدة ثلاث سنوات.

ميليج لعب 69 مباراة مع فريقه الأخير بوراك بانجا لوكا البوسني، سجل خلالها 13 هدفا وصنع هدفين.

وانتهى تعاقد ميليج مع فريقه في منتصف سبتمبر الحالي قبل أن ينتقل إلى إنبي.

وفاز ميليج مع بوراك بانجا لوكا بلقب الدوري البوسني في 2020-2021 بجانب فوزه بلقب الدوري الصربي سابقا مع رد ستار بلجراد في 2018-2019.

وحقق ابن الـ27 عاما الفوز بلقب أمم أوروبا للشباب تحت 19 عاما مع منتخب صربيا عام 2013.

وسيكون ميليج الصفقة الثامنة لإنبي بعد سيف الخشاب مدافع سبورتنج وصلاح زايد جناح دكرنس وعلي أوسكار جناح دمنهور وأحمد خليل كالوشا من النصر لمدة خمسة مواسم ومحمد ناصر من إيسترن كومباني

بجانب الثنائي أحمد قفة وجوزيف أتولي مقابل رحيل جون إيبوكا إلى سيراميكا كليوباترا.

وتعاقد إنبي مع أحمد كشري لتدريب الفريق حتى 2024.