إنبي يعلن عبر في الجول ضم ثنائي مصر للمقاصة

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 22:53

كتب : حامد وجدي

إنبي - بيان رسمي

أعلن نادي إنبي عبر FilGoal.com ضم ثنائي مصر للمقاصة أحمد صبيحة ورمضان مصطفى.

وقال شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي لـ إنبي عبر FilGoal.com: "نجحنا في ضم المدافع أحمد صبيحة والحارس رمضان مصطفى من مصر للمقاصة".

وواصل "مدة انتقال الثنائي 4 مواسم".

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وهبط مصر للمقاصة بنهاية الموسم المنقضي بعد 12 موسما وسط الكبار، بتذيل جدول ترتيب الدوري المصري.

صبيحة (23 عاما) والذي يشغل مركز قلب الدفاع شارك الموسم الماضي في 25 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

وانضم صبيحة قادما من النصر في 2019 للمقاصة، وخاض مع المقاصة 54 مباراة وأصبح قائدا للفريق في الموسم المنقضي.

ورمضان مصطفى (23 عاما) بدأ في شباب الأهلي وانتقل للمقاصة في 2021.

وخاض رمضان 8 مباريات في الدوري استقبل 14 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في مباراة وحيدة.

وضم إنبي الثنائي أحمد قفة وجوزيف أتولي مقابل رحيل جون إيبوكا إلى سيراميكا كليوباترا، وأحمد خليل كالوشا من النصر، وزايد صلاح من دكرنس.

أحمد صبيحة رمضان مصطفى إنبي مصر للمقاصة
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