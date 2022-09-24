الأهلي يعلن موعد مواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 من أبطال إفريقيا

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي موعد ملاقاة ناديه للاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلي تلقى خطابا رسميا من الفريق التونسي يفيد بتحديد التاسع من أكتوبر المقبل موعدا للمباراة.

وأوضح عبد الحفيظ أنه سيبدأ الآن التنسيق مع الجهاز الفني لتحديد موعد سفر الفريق إلى تونس.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في ‏القاهرة.

وكان الأهلي خاض مباراة وحيدة أمام بتروجت وفاز بخمسة أهداف لهدف وسيواجه أسوان غدا الأحد.

ويختتم الأهلي ودياته في الـ29 من شهر سبتمبر الجاري بملاقاة طلائع الجيش.