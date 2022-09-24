اسكواش – بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.. اكتمال أعضاء نصف نهائي بطولة مصر المفتوحة

اكتملت أضلاع المربع الذهبي لبطولة مصر المفتوحة للاسكواش، في حضور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وتقام بطولة مصر المفتوحة للاسكواش حتى يوم 25 سبتمبر الجاري، وتعتبر إحدى البطولات الكبرى في الموسم ويبلغ مجموع جوائزها 600 ألف دولار.

ويتواجد توماس باخ في مصر بزيارة رسمية، وتستمر زيارة باخ يومين واستقبله كل من: شرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وسيتم عرض تنظيم مصر لدورة الألعاب الأولمبية 2036. (طالع التفاصيل)

تعرف على نتائج اليوم الأول من ربع النهائي. (طالع التفاصيل)

Some distinguished guests in tonight 👀 A warm welcome to IOC President Thomas Bach, who took in tonight's CIB Egyptian Open quarter-final action alongside Egyptian Minister of Youth and Sports, Dr Ashraf Sobhy#SquashByThePyramids pic.twitter.com/dC83YpqN2V — PSA World Tour (@PSAWorldTour) September 23, 2022

منافسات الرجال

تفوق البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-2 على المصري مروان الشوربجي.

وجاءت نتائج الأشواط: 8-11 و11-4 و7-11 و11-5 و11-5

فيما فاز النيوزيلاندي بول كول على المصري فارس الدسوقي بنفس النتيجة.

وجاءت نتائج الأشواط: 6-11 و11-8 و11-9 و11-5 و7-11.

That was smoooooth 👌 @diegoelias96 with a gorgeous touch as he makes the ideal start to his quarter-final against Marwan ElShorbagy! 📺 Watch live on @SquashTV pic.twitter.com/aOV18dsdYF — PSA World Tour (@PSAWorldTour) September 23, 2022

وبذلك يلتقي البيروفي إلياس مع النيوزيلاندي بول كول في ثاني مباريات نصف النهائي.

بينما يلتقي علي فرج لاعب وادي دجلة مع مصطفى عسل في المباراة الأولى.

منافسات السيدات

وفي منافسات السيدات تفوقت المصريات على نظرائهن.

ففازت هانيا الحمامي على الأمريكية أوليفيا فيتشير بنتيجة 3-1.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-5 و9-11 و11-7 و11-4.

وفازت نور الشربيني على الإنجليزية سارة جين بيري بنتيجة 3-0.

جاءت نتائج الأشواط: 11-13 و3-11 و4-11.

وبذلك تلتقي نور الشربيني مع هانيا الحمامي في نصف النهائي.

في حين تواجه نوران جوهر لاعبة وادي دجلة، الأمريكية أماندا صبحي.