اسكواش - مواجهة مصرية في نصف النهائي.. وتأهل نوران جوهر في بطولة مصر المفتوحة

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 23:20

كتب : FilGoal

مصطفى عسل

تأهل الثلاثي المصري علي فرج ومصطفى عسل ونوران جوهر لنصف نهائي بطولة مصر المفتوحة للاسكواش.

وتقام بطولة مصر المفتوحة للاسكواش حتى يوم 25 سبتمبر الجاري، وتعتبر إحدى البطولات الكبرى في الموسم ويبلغ مجموع جوائزها 600 ألف دولار.

وتتبقى 4 مباريات في ربع النهائي بواقع 2 للرجال و2 للسيدات.

منافسات الرجال

وتفوق على فرج المصنف الأول في البطولة على مواطنه طارق مؤمن بنتيجة 3-1.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-6 و12-10 و11-6 و11-7.

وفي مواجهة مصرية خالصة أيضا، تفوق مصطفى عسل على مازن هاشم بنتيجة 3-1.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-9 و9-11 و11-7 و11-5.

ويلتقي فرج وعسل في أولى مباريات نصف النهائي.

منافسات السيدات

في منافسات السيدات فازت نوران جوهر المصنفة الأولى في البطولة على الكندية هولي نوتون بنتيجة 3 أشواط دون رد.

جاءت نتائج الأشواط: 11-6 و11-3 و11-2.

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وتفوقت الأمريكية أماندا صبحي على الويلزية تينسي إيفانز بنفس النتيجة.

وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7 و11-5 و11-8.

وتلتقي نوران مع أماندا في أولى مواجهات نصف النهائي.

مصطفى عسل نوران جوهر علي فرج اسكواش بطولة مصر المفتوحة للاسكواش
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