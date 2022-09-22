اسكواش - مواجهة مصرية في نصف النهائي.. وتأهل نوران جوهر في بطولة مصر المفتوحة

تأهل الثلاثي المصري علي فرج ومصطفى عسل ونوران جوهر لنصف نهائي بطولة مصر المفتوحة للاسكواش.

وتقام بطولة مصر المفتوحة للاسكواش حتى يوم 25 سبتمبر الجاري، وتعتبر إحدى البطولات الكبرى في الموسم ويبلغ مجموع جوائزها 600 ألف دولار.

وتتبقى 4 مباريات في ربع النهائي بواقع 2 للرجال و2 للسيدات.

منافسات الرجال

وتفوق على فرج المصنف الأول في البطولة على مواطنه طارق مؤمن بنتيجة 3-1.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-6 و12-10 و11-6 و11-7.

وفي مواجهة مصرية خالصة أيضا، تفوق مصطفى عسل على مازن هاشم بنتيجة 3-1.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-9 و9-11 و11-7 و11-5.

ويلتقي فرج وعسل في أولى مباريات نصف النهائي.

Two incredible points in a row! 😱 Back-to-back brilliance as first @Thesquashfalcon hits a wonderful winner only for a ridiculous recovery from @mostafasal_ in the next point! 💥 Watch this thriller live on @SquashTV#squashbythepyramids pic.twitter.com/FYmls8kmxs — PSA World Tour (@PSAWorldTour) September 22, 2022

منافسات السيدات

في منافسات السيدات فازت نوران جوهر المصنفة الأولى في البطولة على الكندية هولي نوتون بنتيجة 3 أشواط دون رد.

جاءت نتائج الأشواط: 11-6 و11-3 و11-2.

وتفوقت الأمريكية أماندا صبحي على الويلزية تينسي إيفانز بنفس النتيجة.

وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7 و11-5 و11-8.

وتلتقي نوران مع أماندا في أولى مواجهات نصف النهائي.