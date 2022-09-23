لعرض استضافة أولمبياد 2036.. وصول رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى القاهرة

وصل توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى القاهرة اليوم الجمعة.

وتستمر زيارة باخ يومين واستقبله كل من: شرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

ومن المقرر أن يلتقي باخ غدا بالرئيس عبد الفتاح السيسي بحسب برنامج الزيارة الرسمية.

وسيتم عرض تنظيم مصر لدورة الألعاب الأولمبية 2036.

وإذا نالت مصر شرف تنظيم البطولة ستصبح أول دولة عربية وإفريقية تنظم هذا الحدث.

وقال هشام حطب في وقت سابق، أن زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ لمصر مهمة للغاية من أجل استعراض العديد من الملفات المهمة واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خطوة هامة تؤكد اهتمام ودعم الرئيس للرياضة والرياضيين من أجل خطوات أكبر في تاريخ الرياضة المصرية التي تخطو خطوات مهمة على المستوى العالمي في الفترة الحالية بفضل الدعم والاهتمام الكبير من الدولة المصرية.