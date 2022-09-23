مؤتمر فيتوريا: كيف لم ينضم محمود حمادة للمنتخب من قبل.. وموقف لاعبي الزمالك أمام ليبيريا

أبدى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر تعجبه من خوض محمود حمادة أول مباراة رسمية له بقميص منتخب مصر بعمر 28 عاما، وتحدث عن سلبية وحيدة في الفوز على النيجر بثلاثة أهداف دون رد وديا.

وانتصر منتخب مصر على نظيره النيجري في أول مباراة رسمية لفيتوريا على رأس الجهاز الفني للفراعنة. (طالع التفاصيل)

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مواجهة اليوم هي مباراة انطلاقة وتمثل تحديا جديدا بين المدرب واللاعبين، لم نُظهر ما لدينا بنسبة 100% لكن الشكل كان جيد للغاية".

وأضاف "واجهنا فريق يحاول التكتل الدفاعي بشكل قوي في الجزء الأخير، وحاولنا الضغط واستعادة الكرة بشكل أسرع".

وأردف "لاعبو منتخب مصر كانوا في تركيزهم طيلة المباراة، وحاولوا البحث عن المساحات وخاصة على الأطراف، وأنا سعيد بالالتزام في المباراة".

وواصل "طبقنا الأفكار التي عملنا عليها في الأيام الخمسة الماضية، سيطرنا على المباراة وأغلبها لعبنا في نصف ملعب الخصم وضغطنا بكل قوة ولم تسنح لهم فرص".

وأكمل "الجزء السلبي في اللقاء، عدم رش أرضية الملعب بشكل جيد ما أثر على التمريرات وعطل الكرة فلم تصل للاعبين بشكل مناسب، وبالنسبة لكل ما توقعته لا توجد أي نقاط سلبية".

وردا على تصريحات المدير الفني لـ النيجر أجاب: "الحكم لم يساعدنا ولعبنا بشكل أفضل ونستحق الفوز، وأداءنا كان أفضل، إذا شاهد المباراة في التلفزيون بعد ذلك سيختلف رد فعله، التدخلات كلها سليمة فكيف ساعدنا الحكم؟".

وتابع "لو بدأنا بالتحدث عن التحكيم سنحول اتجاهنا من المباراة لأشياء أخرى".

وتحدث عن عودة الونش وزيزو لمعسكر الزمالك قائلا: "اللاعبون الذين عادوا لمعسكر الزمالك سيعودون مرة أخرى للمنتخب بعد المباراة، بصرف النظر عن الذهاب والعودة، من المستحيل تحديد مباراة قارية للأندية مهمة في وسط توقف دولي للمنتخبات، كلاعبين ومدربين نحاول حل مشاكل اتخذها أشخاص أخرون".

ويخوض الزمالك مواجهة الإياب أمام إليكت التشادي يوم الأحد المقبل بينما يلتقي منتخب مصر مع ليبيريا يوم الثلاثاء المقبل.

واستدرك "أنا مدرب لـ 120 مليون مصري و18 فريقا، وخلال 20 عاما في مسيرتي لم أشاهد هذا الموقف".

وواصل "لدي مجموعة جيدة والبعض لم يشارك وكلهم يعملون بشكل جيد للغاية، سنحصل على راحة لأن البعض وصل بشكل متأخر للمعسكر وهناك حمل بدني وبعد تقرير المباراة سنرى ما القرار الذي سنتخذه".

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وأوضح أهم ما يفكر فيه في الفترة المقبلة قائلا: "ما نريده خلق طريقة معينة لتدوير الكرة وإدارة المباراة وليس وضع خطة مثل 4-3-3، الأهم ماذا نفعل مع وبدون الكرة، ونريد أن نكون فريق يستحوذ ويضغط على الخصم ونمرر على شكل مثلثات من أجل نقل الكرة بشكل أسرع وندافع بشكل متماسك وهذا المبادئ الرئيسية وبعد ذلك سنفكر في الخطة".

وأبدى تعجبه من خوض محمود حمادة أول مباراة دولية له بعمر 28 عاما قائلا: "كيف لبعض اللاعبين مثل محمود حمادة لم يتواجد مشروع لتطويرهم؟ خاض المباراة بكفاءة عالية جدا وواضح أنه لعب 20 او 30 مباراة مع الفريق وليس أول مباراة دولية، ساهم في تنظيم أداء الفريق وساعد دفاعيا وفي توازن للفريق وأعجبني بشكل جيد".

وأتم "أعجبني الفريق كله والتصرف ورد الفعل وحاليا يوجد استثناء أن اتحدث عن لاعب يستحق لأنها أول مباراة له بعمر 28 عاما وهو شيء كان لابد أن يستحوذ على اهتمامنا".

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