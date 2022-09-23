فيتوريا يتفوق في الاختبار الأول.. مصر تنتصر على النيجر بالثلاثة وديا

حسم منتخب مصر الفوز في أول اختبار لـ البرتغالي روي فيتوريا بنتيجة 3-0 على النيجر وديا في اللقاء الذي أقيم على استاد الإسكندرية.

سجل أهداف مصر: محمد صلاح (2) ومصطفى محمد.

ولأول مرة يسجل منتخب مصر 3 أهداف في مباراة واحدة منذ الفوز على الأردن بنتيجة 3-1 في مباراة استمرت 120 بربع نهائي كأس العرب في ديسمبر الماضي.

وسيعود ثنائي الزمالك، أحمد سيد "زيزو" ومحمود حمدي "الونش" لمعسكر الفريق الأبيض حسبما أعلن محمد غرابة المدير الإداري للمنتخب. (طالع التفاصيل)

وسيلتقي منتخب مصر مع ليبيريا في ثاني التجارب الودية لمنتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل على استاد الإسكندرية أيضا في الثامنة مساءً.





























































































































































التشكيل

خاض محمود حمادة لاعب وسط فاركو مباراته الرسمية الدولية الأولى بقميص منتخب مصر.

وعاد محمد حمدي للمشاركة بقميص منتخب مصر بعدما جاءت آخر مباراة له ضد الجابون في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2021.

فيما عاد أيضا طارق حامد لخوض المباراة الدولية الأولى له منذ المشاركة ضد ليبيا في نوفمبر 2021 والتي انتهت بالفوز 3-0.

وخرج من القائمة كل من: محمد إبراهيم – أسامة جلال

وصف المباراة

كاد صلاح أن يسجل هدفا مبكرا في الدقيقة السابعة بعدما راوغ الحارس داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة طالت منه وشتتها الدفاع في الوقت المناسب.

جاء رد الضيوف سريعا بتسديدة من أديبايور مرت أعلى عارضة الشناوي في الدقيقة التاسعة.

واصل منتخب مصر ضغطه بحثا عن الهدف الأول لكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى النيجر.

وفي الدقيقة 32 أرسل محمد حمدي عرضية من الجهة اليسرى قابلها صلاح برأسية مرت أعلى العارضة في أخطر فرص منتخب مصر.

وقبل نهاية الشوط الأول، استطاع منتخب مصر التقدم بهدف لمحمد صلاح الذي تسلم كرة من مرموش داخل منطقة الجزاء وراوغ المدافع وسدد كرة أرضية قوية على يسار الحارس معلنا الهدف الأول لمصر في الدقيقة 43.

رد فعل روي فيتوريا على أول أهداف مصر تحت ولايته الفنية 🔥🇪🇬 pic.twitter.com/CBYP370Ql4 — FilGoal (@FilGoal) September 23, 2022

ولأول مرة يصنع مرموش هدفا بقميص منتخب مصر منذ مباراة ليبيا في نوفمبر 2021 والتي انتهت بفوز مصر بنتيجة 3-0.

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مع بداية الشوط الثاني أجرى روي فيتوريا أول تغيير له بمشاركة إمام عاشور ومحمد عبد المنعم بدلا من محمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو".

وأبعد مدافع النيجر في الدقيقة 53 رأسية مصطفى محمد من على خط المرمى.

وبعد دقيقتين تلقى مصطفى محمد تمريرة بينية من إمام عاشور انفرد على إثرها وسدد كرة من فوق الحارس بطريقة رائعة معلنا ثاني أهداف اللقاء وخامس أهدافه بقميص منتخب مصر.

ولأول مرة يسجل مصطفى محمد مع منتخب مصر في مباراتين متتاليتين، إذ سجل في مواجهة كوريا الجنوبية الماضية والتي خسرها الفراعنة بنتيجة 4-1.

كما سجل 3 أهداف بقميص منتخب مصر في آخر 4 مباريات.

واعترض لاعبي منتخب النيجر وميشيل كافالي المدير الفني بشدة على قرار الحكم باحتساب الهدف، ما أدى لإشهار البطاقة الصفراء في وجه مدرب الضيوف.

في الدقيقة 65 أرسل عمر مرموش عرضية أرضية ارتدت من يد المدافع ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب مصر.

انبرى للركلة محمد صلاح وسدد بكل قوة على يسار الحارس معلنا الهدف الثالث لمنتخب مصر.

لأول مرة يسجل محمد صلاح ثنائية بقميص منتخب مصر في مباراة واحدة منذ لقاء جُزر القُمر في مارس 2021.

⚽🇪🇬 فرحة فيتوريا ولاعبي منتخب مصر بهدف محمد صلاح الثالث في مرمى النيجر pic.twitter.com/JZmGswPDob — FilGoal (@FilGoal) September 23, 2022

وفي الدقيقة 68 أشرك فيتوريا كل من حمدي فتحي وأحمد فتوح بدلا من محمد حمدي وطارق حامد.

وبعد 6 دقائق شارك محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد حسن "كوكا" بدلا من مرموش ومصطفى محمد.

الدقائق الأخيرة من اللقاء لم تشهد أي جديد، لتكتب أول انتصار لـ فيتوريا مع منتخب مصر.

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