عودة زيزو والونش إلى الزمالك بعد مباراة مصر والنيجر

كشف محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر عن عودة اثنين من لاعبي الزمالك إلى صفوفه مباشرة عقب مبارة منتخب مصر الودية أمام النيجر.

المباراة جارية في الوقت الحالي بتقدم مصر بهدف دون رد في استاد الإسكندرية.

وقال غرابة: "أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش سيعودان إلى نادي الزمالك عقب مباراة النيجر".

وأضاف "الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا وافق على عودة الثنائي زيزو والونش لارتباط الزمالك بمباراة أمام إليكت التشادي".

وبدأ زيزو والونش مباراة النيجر الودية ضمن التشكيل الأساسي، ثم خرجا بين الشوطين.

ويلعب الزمالك مباراته ضد إليكت يوم الأحد الخامس والعشرين من سبتمبر ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك ذهابا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون.