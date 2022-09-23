الاتحاد الإنجليزي يوجه تهمة سوء السلوك لـ رونالدو
الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 16:16
كتب : FilGoal
وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك لكريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد اليوم الجمعة رسميا.
كريستيانو رونالدو
النادي : مانشستر يونايتد
جاء ذلك بعدما ألقى رونالدو هاتفا لمشجع لإيفرتون في ملعب جوديسون بارك خلال مواجهة الفريقين في شهر أبريل من الموسم الماضي.
وخسر مانشستر يونايتد المباراة آنذاك بهدف دون رد.
وظهرت بعض اللقطات من تصوير بعض المشجعين لرونالدو وهو يلقي هاتف أحد الجماهير بعد المباراة مباشرة أثناء ذهابه لغرفة خلع الملابس.
وأصدر مانشستر يونايتد بيانا قال خلاله: "رأينا قرار الاتحاد الإنجليزي فيما يتعلق برونالدو وسندعم اللاعب أمام التهمة الموجهة إليه".
وشارك رونالدو خلال الموسم الجاري في ثماني مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا جاء في الدوري الأوروبي.
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