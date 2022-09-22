طاقم تحكيم ليبي لإدارة مواجهة الإياب بين الزمالك وإليكت

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 16:09

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك أمام إليكت سبورت - دوري أبطال إفريقيا

تلقى نادي الزمالك خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإسناد لقاء الإياب أمام إليكت التشادي لطاقم تحكيم ليبي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بطل تشاد يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد تغلب على إليكت في لقاء الذهاب بهدفين دون مقابل بالمباراة التي أقيمت في الكاميرون.

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ويدير اللقاء، أحمد عبد الرازق حكما للساحة ويعاونه كل من عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين وعبد الواحد حربويدة حكما رابعا.

وتصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إليكت سبورت التشادي إلى القاهرة في السادسة مساء اليوم الخميس.

وكشف الزمالك عن استقبال باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة بالنادي لبعثة الفريق التشادي في مطار القاهرة.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة يوم السبت.

وضمن فلامبو البوروندي التأهل إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في انتظار الفائز من مواجهة الزمالك وإليكت التشادي.

وتقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

الزمالك إليكت
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