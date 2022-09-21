الرابع.. الزمالك يعلن تعاقده مع مصطفى الزناري

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 16:21

كتب : FilGoal

مصطفى الزناري - الزمالك

أعلن الزمالك تعاقده مع مصطفى الزناري قادما من طلائع الجيش رسميا.

ولم يعلن الزمالك عن قيمة الصفقة أو مدة التعاقد مع الزناري.

وكان FilGoal.com قد علم بتوقيع الزناري على الاستغناء الخاص بانتقاله للزمالك.

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وشارك الزناري مع طلائع الجيش خلال الموسم الماضي في 30 مباراة وسجل خلالهم هدف واحد وصنع ثلاثة أهداف وأسهم في حفاظ على شباك فريقه نظيفة في 20 مباراة.

صاحب الـ23 عاما سبق وانضم لقائمة منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة إيهاب جلال في شهر مايو الماضي، لكنه يم يلعب دوليا حتى الآن.

ويلعب الزناري في صفوف طلائع الجيش منذ مراحل الناشئين، قبل أن ينضم للفريق الأول عام 2017 لأول مرة.

وفي موسم 2019/2020 انضم إلى حرس الحدود معارا لمدة موسم، قبل أن يعود للفريق ثم يخرج معارا مجددا إلى الإسماعيلي منتصف موسم 2020/2021، ويعود في نهاية الموسم.

وسبق لـ الزناري أن تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي عام 2020 أثناء فترة كورونا، قبل أن يتعافى من الإصابة مجددا.

الزناري هو الصفقة الرابعة التي يعلنها الزمالك بشكل رسمي حتى الآن خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتعاقد الزمالك مع كل من نبيل عماد "دونجا"، وزكريا الوردي، وإبراهيما نداي.

وكان FilGoal.com قد كشف عن قائمة الزمالك الإفريقية والتي ضمت الزناري وبعض الصفقات الجديدة التي لم يعلن عنها بشكل رسمي.

ويملك الزمالك تجربتين سابقتين ناجحة مع مدافعي الجيش، بعدما ضم محمود حمدي "الونش" عام 2016، ليتألق رفقة القلعة البيضاء حاليا، إذ يأمل جمهور الزمالك أن يحزو الزناري حزوه، وتجربة أخرى بضم إسلام جمال عام 2014 لم تكن بنفس القدر من النجاح.

بذلك يملك الزمالك وهم محمود حمدي "الونش"، ومحمود علاء، ومحمد عبد الغني، وحسام عبد المجيد، بجانب الزناري حاليا.

ويستعد الزمالك لمواجهة إليكت التشادي يوم 25 سبتمبر في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، لكن الزناري سيكون مؤهلا للمشاركة مع الفريق بعد تلك المباراة.

مصطفى الزناري طلائع الجيش الزمالك
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