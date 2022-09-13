خبر في الجول – الاتفاق تم.. مصطفى الزناري يوقع على الاستغناء الخاص بانتقاله إلى الزمالك

تم الاتفاق بين الزمالك وطلائع الجيش على ضم مصطفى الزناري خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزناري وقع على الاستغناء الخاص به عقب مران الطلائع مساء اليوم الثلاثاء.

وينتظر طلائع الجيش تحويل المقابل المادي للصفقة من الزمالك كي يرسل الاستغناء الخاص باللاعب وتتم الصفقة بشكل رسمي.

وكشف FilGoal.com سابقا عن انفتاح طلائع الجيش على بيع اللاعب بمقابل مادي بعد رفض رحيله خلال الأسابيع الماضية.

وكان الزناري من جانبه اتفق بالفعل على البنود الشخصية الخاصة بمدة العقد والمقابل المادي مع الزمالك.

الزناري (23 عامًا) تألق مع طلائع الجيش في مركز قلب الدفاع بالموسم الماضي.

وشارك الزناري في 30 مباراة بالدوري الموسم الماضي، وساهم في احتلال طلائع الجيش المركز الرابع.

وسبق للزناري اللعب في صفوف حرس الحدود والإسماعيلي.

وفاز الزناري مع طلائع الجيش بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي.

يذكر أن الزمالك ضم رسميا زكريا الوردي وإبراهيما نداي وشاركا معه في لقاء كأس سوبر لوسيل ضد الهلال.