4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 15:30

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

4 لاعبين رحلوا عن الزمالك يتواجدون، فيما تضم القائمة صفقتين لم يعلنا بشكل رسمي حتى الآن.

كشف FilGoal.com عن قائمة الزمالك الإفريقية للموسم الجديد 2022/2023.

وتضم قائمة الزمالك الإفريقية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا 33 لاعبا.

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة يزور معسكر منتخب مصر.. واجتماع بين علام وفيتوريا رين يتعاقد مع "شيكا" بعد إصابة لاعبه مؤتمر فيدرير - عن كواليس قرار الاعتزال.. وخوض مباراته النهائية في منافسات الزوجي مع نادال رئيس الرجاء المغربي: أحاول إقناع البنزرتي بالاستمرار

وعلم FilGoal.com أن قائمة الزمالك الإفريقية شهدت تواجد 6 صفقات جديدة.

وشهدت القائمة تواجد كل من : زكريا الوردي وإبراهيما نداي وعمر جابر ونبيل عماد "دونجا" ومصطفى الزناري ومحمد صبحي.

يأتي ذلك رغم عدم إعلان الزمالك ضم عمر جابر ظهير أيمن بيراميدز، ومصطفى الزناري قلب دفاع طلائع الجيش بشكل رسمي حتى الآن.

من جهة أخرى، ضمت القائمة أسماء الرباعي إسلام جابر وعمر السعيد وحازم إمام وأيمن حفني، رغم الرحيل عن النادي بشكل رسمي.

وغاب اسم سامسون أكينيولا المهاجم البنيني الجديد للزمالك -والذي لم يعلن عنه رسميا حتى الآن- أيضا.

وجاءت قائمة الزمالك كاملة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – سيد عطية – محمد صبحي.

الدفاع: محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – عمر جابر – حازم إمام – محمود علاء.

الوسط: محمد أشرف "روقا" – أيمن حفني – إمام عاشور – نبيل عماد "دونجا" – زكريا الوردي – أحمد مصطفى "زيزو" – سيد عبد الله "نيمار" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إسلام جابر – محمد حسام "بيسو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – سيف فاروق جعفر – إبراهيما نداي.

الهجوم: عمر السعيد – سيف الدين الجزيري.

يذكر أن الزمالك كان ملزما بإرسال قائمته الإفريقية يوم 22 أغسطس الماضي للمشاركة في الدور التمهيدي، تاريخ لم يكن حينها قد انتهى الدوري في مصر به رسميا، لذلك فلا عجب من وجود أسماء رحلت عن الفريق.

من جهة أخرى، كان يحق للزمالك إضافة أسماء أخرى يوم 15 سبتمبر الماضي وذلك للمشاركة بداية من دور الـ32.

ويحق للزمالك إضافة أسماء جديدة في شهر يناير المقبل، إذ يمكنهم المشاركة مع الفريق بداية من الجولة الثالثة لدور المجموعات.

ويسمح "كاف" بقيد 40 لاعبا بحد أقصى للفرق في قوائمهم الإفريقية هذا الموسم، بأن يتضيف 7 أسماء بحد أقصى خلال شهر يناير، والحق في استبدال 4 أسماء لم تشارك خلال البطولة.

نادي الزمالك
نرشح لكم
خبر في الجول – صفقة تبادلية منتظرة بين فيوتشر والمقاولون العرب الرابع.. الزمالك يعلن تعاقده مع مصطفى الزناري وكيل عمر السعيد: فضلنا عرض فيوتشر والزمالك كان يرغب في التجديد حتى آخر لحظة رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع ناصر منسي شديد قناوي: المصري خسرني.. وانضممت للفريق في التوقيت الخطأ فوزي الحناوي: لو صرت أفضل لاعب في مصر لن يسمحوا بعودتي للأهلي يحيى الكومي: لا توجد أزمة في ضم فراس شواط.. وموقفه أقوى من الصفاقسي مدرب الاتحاد: الإسماعيلي لم يفاوضني.. وهذا موقفي من رحيل مروان عطية وهشام صلاح
أخر الأخبار
خبر في الجول – صفقة تبادلية منتظرة بين فيوتشر والمقاولون العرب 13 دقيقة | الكرة المصرية
بيبي يُستبعد من منتخب البرتغال بسبب الإصابة 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرابع.. الزمالك يعلن تعاقده مع مصطفى الزناري 29 دقيقة | ميركاتو
سامباولي: ميسي زعيم صامت يتفهم ما سيحدث 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
تجربة جديدة بعد ثلاث سنوات.. كانافورا مديرا فنيا لـ بينفينتو 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
إريك جارسيا: ما يطلبه لويس إنريكي مني يشبه ما أفعله في برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية ساعة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يزور معسكر منتخب مصر.. واجتماع بين علام وفيتوريا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 3 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ 4 في الجول يكشف - تفاصيل عرض الزمالك لضم مروان عطية