4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية

4 لاعبين رحلوا عن الزمالك يتواجدون، فيما تضم القائمة صفقتين لم يعلنا بشكل رسمي حتى الآن.

كشف FilGoal.com عن قائمة الزمالك الإفريقية للموسم الجديد 2022/2023.

وتضم قائمة الزمالك الإفريقية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا 33 لاعبا.

وعلم FilGoal.com أن قائمة الزمالك الإفريقية شهدت تواجد 6 صفقات جديدة.

وشهدت القائمة تواجد كل من : زكريا الوردي وإبراهيما نداي وعمر جابر ونبيل عماد "دونجا" ومصطفى الزناري ومحمد صبحي.

يأتي ذلك رغم عدم إعلان الزمالك ضم عمر جابر ظهير أيمن بيراميدز، ومصطفى الزناري قلب دفاع طلائع الجيش بشكل رسمي حتى الآن.

من جهة أخرى، ضمت القائمة أسماء الرباعي إسلام جابر وعمر السعيد وحازم إمام وأيمن حفني، رغم الرحيل عن النادي بشكل رسمي.

وغاب اسم سامسون أكينيولا المهاجم البنيني الجديد للزمالك -والذي لم يعلن عنه رسميا حتى الآن- أيضا.

وجاءت قائمة الزمالك كاملة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – سيد عطية – محمد صبحي.

الدفاع: محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – عمر جابر – حازم إمام – محمود علاء.

الوسط: محمد أشرف "روقا" – أيمن حفني – إمام عاشور – نبيل عماد "دونجا" – زكريا الوردي – أحمد مصطفى "زيزو" – سيد عبد الله "نيمار" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إسلام جابر – محمد حسام "بيسو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – سيف فاروق جعفر – إبراهيما نداي.

الهجوم: عمر السعيد – سيف الدين الجزيري.

يذكر أن الزمالك كان ملزما بإرسال قائمته الإفريقية يوم 22 أغسطس الماضي للمشاركة في الدور التمهيدي، تاريخ لم يكن حينها قد انتهى الدوري في مصر به رسميا، لذلك فلا عجب من وجود أسماء رحلت عن الفريق.

من جهة أخرى، كان يحق للزمالك إضافة أسماء أخرى يوم 15 سبتمبر الماضي وذلك للمشاركة بداية من دور الـ32.

ويحق للزمالك إضافة أسماء جديدة في شهر يناير المقبل، إذ يمكنهم المشاركة مع الفريق بداية من الجولة الثالثة لدور المجموعات.

ويسمح "كاف" بقيد 40 لاعبا بحد أقصى للفرق في قوائمهم الإفريقية هذا الموسم، بأن يتضيف 7 أسماء بحد أقصى خلال شهر يناير، والحق في استبدال 4 أسماء لم تشارك خلال البطولة.