وكيل جاريدو يكشف لـ في الجول أسماء مساعدين جاريدو بـ الإسماعيلي

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 16:08

كتب : محمد عبد العظيم

جاريدو - النجم الساحلي - الأهلي

أوضح عمرو حسني وكيل المدرب خوان كارلوس جاريدو أسماء المدربين المساعدين لـ الإسباني قبل تولي تدريب الإسماعيلي بشكل رسمي.

كشف يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي موعد وصول خوان كارلوس جاريدو لتوقيع عقود تدريبه للفريق بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

وقال عمرو حسني عبر FilGoal.com: "سيحضر جاريدو فجر غدا الأربعاء ومعه الثنائي داريو نافارو كمدرب مساعد وديفيد بيستيرو كمدرب أحمال".

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وعمل داريو نافارو مدربا مساعدا في فريقي ألكوركون بين عامي 2018 و2019 ومساعد ثان في ليفانتي من 2019 لـ 2021.

فيما سبق لـ ديفيد بيستيرو أن عمل بين عامي 2014 و2015 في فريق شباب ليفانتي وثم بونيول من 2016 لـ 2018 وعاد مجددا لـ ليفانتي لكن عن طريق الفريق الأول بين عامي 2019-2020.

وأتم "موقف مدرب الحراس الأجنبي ليس واضحا حتى الآن، وتمت دراسة أكثر من سيرة ذاتية بين جاريدو ومجلس إدارة النادي وسيتم الاستقرار عليه ليكون الأجنبي الثالث في جهاز جاريدو".

وقال رئيس الإسماعيلي في تصريحات بـ FilGoal.com: "سنعلن عن التعاقد مع جاريدو رسميا غدا الأربعاء ليكون المدير الفني للإسماعيلي".

وأضاف "جاريدو سيصل مصر غدا وسيوقع العقود قبل الإعلان الرسمي".

وكان نصر يحيى وكيل المدرب الإسباني قد قال لـ FilGoal.com: "الإسماعيلي يتمم اتفاقه مع خوان جاريدو لتدريب الفريق. المدرب وقع على عقد لموسمين ويصطحب معه 3 مساعدين أجانب".

وأضاف "حسني عبد ربه سيستمر مديرا للكرة في الفريق".

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* الصورة تشمل وكلاء المدير الفني: نصر يحيى وعمرو حسني وطلال ربيع ومحمد تاج

جاريدو

جاريدو (53 عامًا) كان قريبًا مؤخرًا من العودة للملاعب المصرية عبر بوابة المنتخب الأولمبي.

وتواصل اتحاد الكرة مع جاريدو واتفقا على البنود الشخصية، لكن الاختيار وقع في الأخير على البرازيلي روجيريو ميكالي.

وتولى جاريدو تدريب الأهلي بين 2014 و2015، وفاز معه بكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر المصري.

ولا يرتبط جاريدو بتدريب أي فريق منذ رحيله عن كاستيون في مايو 2021.

وسبق لـ جاريدو تدريب فياريال، وريال بيتيس، وكلوب بروج، كما يمتلك عدة تجارب في المنطقة العربية مع الاتفاق السعودي، والرجاء المغربي الذي فاز معه بالكونفدرالية الإفريقية مجددًا، والعين الإماراتي، والنجم الساحلي التونسي، والوداد المغربي.

الإسماعيلي خوان كارلوس جاريدو
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