وكيل جاريدو يكشف لـ في الجول تفاصيل التوصل لاتفاق لتدريب الإسماعيلي.. وبند تم إلغاءه

كشف نصر يحيى وكيل المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو التوصل لاتفاق لقيادة الإسماعيلي.

وقال نصر يحيى لـ FilGoal.com: "الإسماعيلي يتمم اتفاقه مع خوان جاريدو لتدريب الفريق. المدرب وقع على عقد لموسمين ويصطحب معه 3 مساعدين أجانب".

وأضاف "حسني عبد ربه سيستمر مديرا للكرة في الفريق".

وأوضح سبب تأخر الاتفاق بين الطرفين: "المفاوضات تأخرت بسبب وجود بند تم إلغاءه وهو إقالة جاريدو في حالة خسر 3 مباريات متتالية".

وأكمل "سيصل المدرب الإسباني بنسبة كبيرة إلى مصر اليوم الثلاثاء".

وأتم "نشكر يحيى الكومي رئيس النادي وخالد زين عضو مجلس الإدارة وحسني عبد ربه على دورهم في إتمام المفاوضات".

* الصورة تشمل وكلاء المدير الفني نصر يحيى وعمرو حسني وطلال ربيع ومحمد تاج

مدرب الإسماعيلي

ويواصل الإسماعيلي البحث عن مدير فني أجنبي لتولي قيادته في الفترة المقبلة.

ونفى يحيى الكومي لـ FilGoal.com في وقتٍ سابق أن يكون النادي قد دخل في مفاوضات مع حسام حسن.

كما أوضح البرتغالي جواو موتا المدير الفني السابق للهلال السوداني لـ FilGoal.com، أن إدارة الإسماعيلي تواصلت معه بالفعل.

وكان الإسماعيلي قد أعلن عن تعاقده مع البرتغالي هيلدر كريستوفاو قبل عدة أيام، لكنه سارع وحذف فيديو الإعلان الرسمي من منصاته.

كما تفاوض الإسماعيلي مع التونسي معين الشعباني، لكن الاختلاف على التفاصيل المالية عطّل إتمام التعاقد بحسب ما كشف FilGoal.com.

جاريدو

جاريدو (53 عامًا) كان قريبًا مؤخرًا من العودة للملاعب المصرية عبر بوابة المنتخب الأولمبي.

وتواصل اتحاد الكرة مع جاريدو واتفقا على البنود الشخصية، لكن الاختيار وقع في الأخير على البرازيلي روجيريو ميكالي.

وتولى جاريدو تدريب الأهلي بين 2014 و2015، وفاز معه بكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر المصري.

ولا يرتبط جاريدو بتدريب أي فريق منذ رحيله عن كاستيون في مايو 2021.

وسبق لـ جاريدو تدريب فياريال، وريال بيتيس، وكلوب بروج، كما يمتلك عدة تجارب في المنطقة العربية مع الاتفاق السعودي، والرجاء المغربي الذي فاز معه بالكونفدرالية الإفريقية مجددًا، والعين الإماراتي، والنجم الساحلي التونسي، والوداد المغربي.