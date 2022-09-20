الكومي يعلن عبر في الجول موعد وصول جاريدو لتوقيع العقود مع الإسماعيلي

كشف يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي موعد وصول خوان كارلوس جاريدو لتوقيع عقود تدريبه للفريق بشكل رسمي.

وقال الكومي في تصريحات بـ FilGoal.com: "سنعلن عن التعاقد مع جاريدو رسميا غدا الأربعاء ليكون المدير الفني للإسماعيلي".

وأضاف "جاريدو سيصل مصر غدا وسيوقع العقود قبل الإعلان الرسمي".

وقالت نانسي القاضي عضو مجلس إدارة النادي لـ FilGoal.com: "جاريدو سيصطجب معه مدرب أحمال إسباني ومدرب حراس مرمى مغربي، بينما فوزي جمال هو الأقرب لتولي مسؤولية المدرب العام".

وكان نصر يحيى وكيل المدرب الإسباني قد قال لـ FilGoal.com: "الإسماعيلي يتمم اتفاقه مع خوان جاريدو لتدريب الفريق. المدرب وقع على عقد لموسمين ويصطحب معه 3 مساعدين أجانب".

وأضاف "حسني عبد ربه سيستمر مديرا للكرة في الفريق".

جاريدو

جاريدو (53 عامًا) كان قريبًا مؤخرًا من العودة للملاعب المصرية عبر بوابة المنتخب الأولمبي.

وتواصل اتحاد الكرة مع جاريدو واتفقا على البنود الشخصية، لكن الاختيار وقع في الأخير على البرازيلي روجيريو ميكالي.

وتولى جاريدو تدريب الأهلي بين 2014 و2015، وفاز معه بكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر المصري.

ولا يرتبط جاريدو بتدريب أي فريق منذ رحيله عن كاستيون في مايو 2021.

وسبق لـ جاريدو تدريب فياريال، وريال بيتيس، وكلوب بروج، كما يمتلك عدة تجارب في المنطقة العربية مع الاتفاق السعودي، والرجاء المغربي الذي فاز معه بالكونفدرالية الإفريقية مجددًا، والعين الإماراتي، والنجم الساحلي التونسي، والوداد المغربي.