حارس مانشستر الجديد يكشف كيف استقبله رونالدو بعد انضمامه للفريق

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 23:08

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد أمام أرسنال

كشف مارتن دوبرافكا لاعب مانشستر يونايتد المعار من نيوكاسل يونايتد عن ترحيب كريستيانو رونالدو به بعد وصوله للفريق.

مارتين دوبرافكا

النادي : مانشستر يونايتد

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وانضم دوبرافكا إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من صفوف نيوكاسل يونايتد.

وقال دوبرافكا لمجلة سبورت السلوفاكية: "اليوم الأول لي في غرفة ملابس تواصلت كثيرا مع كريستيانو رونالدو".

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وأضاف "لم أرغب أن أذهب إليه كمعجب بل هو من بدأ الحديث وسأل عن عائلتي وأين أقيم".

وأتم "أظهر اهتماما بالتواصل معي، وكان حديثا جيدا للغاية".

التقارير الصحفية ذكرت أن الحارس صاحب الـ33 عاما انضم مقابل مليوني جنيه إسترليني مع إمكانية شرائه نهائيا مقابل 6 ملايين إسترليني.

وشارك ابن الـ33 عاما في 125 مباراة خلال الخمس سنوات الأخيرة في الدوري الإنجليزي وخاض 29 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

ولم يظهر دوبرافكا حتى الآن مع مانشستر يونايتد في أي مسابقة.

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