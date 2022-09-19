إنبي يعلن ضم رباعي الدرجة الثانية

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 21:46

كتب : FilGoal

إنبي - بيان رسمي

أعلن نادي إنبي إتمام تعاقده مع أربع صفقات في الصيف الحالي استعدادا للموسم الجديد.

وتعاقد إنبي مع سيف الخشاب مدافع سبورتنج وصلاح زايد جناح دكرنس وعلي أوسكار جناح دمنهور وأحمد خليل كالوشا من النصر لمدة خمسة مواسم.

وأعلن النصر في وقت سباق اتفاقه مع إنبي على انتقال كالوشا بينما كشف دكرنس عن انتقال صلاح زايد للفريق البترولي أيضا.

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وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن إتمام إنبي لاتفاقه مع الرباعي.

واتجهت إدارة إنبي إلى لاعبي الدرجة الثانية بعد تألق أكثر من لاعب منهم مع الفريق.

وشهدت الفترة الماضية تألق مصطفى شلبي ومروان داوود ومحمد إسماعيل حامد من الفريق.

وضم إنبي الثنائي أحمد قفة وجوزيف أتولي مقابل رحيل جون إيبوكا إلى سيراميكا كليوباترا.

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