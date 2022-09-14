إنبي يتوصل لاتفاق مع رباعي الدرجة الثانية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 19:30

كتب : رضا السنباطي حامد وجدي

إنبي

توصل نادي إنبي لاتفاق مع أربعة لاعبين من الدرجة الثانية وسيتم الإعلان الرسمي خلال أيام.

وعلم FilGoal.com أن رباعي إنبي الجديد اجتاز الكشف الطبي.

وتوصل إنبي لاتفاقه مع سيف الخشاب مدافع سبورتنج وصلاح زايد جناح دكرنس وعلي أوسكار جناح دمنهور وأحمد خليل كالوشا من النصر.

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واتجهت إدارة إنبي إلى لاعبي الدرجة الثانية بعد تألق أكثر من لاعب منهم مع الفريق.

وشهدت الفترة الماضية تألق مصطفى شلبي ومروان داوود ومحمد إسماعيل حامد من الفريق.

وأتم إنبي اتفاقه مع سيف الخشاب مدافع سبورتنج في صفقة انتقال حر.

بينما صلاح زايد جناح دكرنس، توصل إنبي لاتفاق مع اللاعب ويتبقى الرتوش الأخيرة على المقابل المادي لصالح ناديه.

وتوصل النادي البترولي لاتفاق مع دمنهور من أجل ضم جناح الفريق، علي أوسكار.

وكان نادي النصر القاهري قد أعلن عن انتقال أحمد كالوشا إلى إنبي بالفعل.

وضم إنبي الثنائي أحمد قفة وجوزيف أتولي مقابل رحيل جون إيبوكا إلى سيراميكا كليوباترا.

الدوري المصري إنبي سبورتنج دكرنس
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