تشكيل الزمالك - الأبيض بلا تغييرات أمام إليكت سبورت التشادي

يعتمد جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة إليكت سبورت التشادي.

ويلعب الزمالك ضد إليكت سبورت في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة في الكاميرون.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط: أحمد فتوح - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" -إمام عاشور - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد نديم – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة – حمزة المثلوثي – سيف جعفر – محمد حسام – يوسف إبراهيم "أوباما" – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف