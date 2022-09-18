تشكيل الزمالك - الأبيض بلا تغييرات أمام إليكت سبورت التشادي
الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 15:58
كتب : أحمد شوقي صلاح
يعتمد جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة إليكت سبورت التشادي.
ويلعب الزمالك ضد إليكت سبورت في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة في الكاميرون.
وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني
خط الوسط: أحمد فتوح - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" -إمام عاشور - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمد نديم – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة – حمزة المثلوثي – سيف جعفر – محمد حسام – يوسف إبراهيم "أوباما" – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف
نرشح لكم
مباشر أبطال إفريقيا - الزمالك (0)-(0) إليكت.. ضغط أبيض فيوتشر: إيقاف جنش ورفعت لأجل غير مسمى.. المشهد كان صعبًا للغاية إيقاف كيتا بالدي لتعاطي المنشطات وغيابه عن السنغال في كأس العالم يمتلكه ويدربه أسطورة سيراليون.. من هو نادي كالون منافس فيوتشر في الدور الثاني لـ الكونفدرالية الكونفدرالية - رائعة جوزيف جوناثان تقود فيوتشر لانتصاره الأول قاريا والتأهل للدور الثاني تعرف على سبب تواجد علي ماهر في المدرجات خلال مباراة فيوتشر وبطل أوغندا الزمالك بالطاقم التقليدي أمام إيلكت التشادي انتهت في الكونفدرالية - فيوتشر (1) (0) بول جينجا الأوغندي.. إلى الدور الثاني