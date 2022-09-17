الكونفدرالية - رائعة جوزيف جوناثان تقود فيوتشر لانتصاره الأول قاريا والتأهل للدور الثاني

حقق فيوتشر فوزه الأول في مشاركاته القارية وتأهل للدور الثاني من الكونفدرالية الإفريقية بالانتصار على بول جينجا الأوغندي.

سجل هدف اللقاء الوحيد: جوزيف نجويم.

وانتهى لقاء الذهاب الأسبوع الماضي بالتعادل السلبي على الأراضي الأوغندية.

وسيلتقي فيوتشر مع كالون السيراليوني بعدما فاز على بافالوز دي بورجو البنيني بنتيجة 4-0 ذهابا وإيابا.

وسيقام لقاء الدور الثاني في المسابقة، الذهاب بين يومي 8 و9 أكتوبر، والإياب 15 و16 أكتوبر.

ولم يستطع علي ماهر من البقاء في أرض الملعب وعلى مقاعد البدلاء خلال المباراة، وذلك بسبب عدم حصوله على الرخصة التدريبية A. (طالع التفاصيل)

التشكيل

وشهد التشكيل خروج الثنائي يتواجد محمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد رفعت من قائمة المباراة.

وقاد الثنائي أحمد عاطف ومروان محسن هجوم الفريق.

وبدأ عمر كمال ومحمد رضا "بوبو" اللقاء في التشكيل الأساسي.

وصف المباراة

كاد محمد رضا "بوبو" أن يسجل مبكرا في الدقيقة الثانية بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة العاشرة حصد ثنائي الضيوف على بطاقتين صفراوين في أقل من 60 ثانية.

وفي الدقيقة 17 مرت رأسية مروان محسن أعلى العارضة.

وفي الدقيقة أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه والتر أوتشورا لاعب بول جينجا بعد تدخل قوي على محمد رضا.

زاد لاعبو الضيف من قوة التدخلات، وتعرض بوبو للإصابة ولم يستطع استكمال اللقاء في الدقيقة 38 بعدما سقط بمفرده متأثرا بالإصابة.

وعوض بوبو من على مقاعد البدلاء عمر سافيولا، وانتهى الشوط الأول سلبيا.







































وفي الشوط الثاني كاد أيمن الصفاقسي أن يسجل أول أهداف فيوتشر برأسية لكن كرته مرت أعلى العارضة في الدقيقة 56.

وشارك بعد ذلك مصطفى البدري بدلا من أيمن الصفاقسي عند مرور ساعة على بداية اللقاء.

وأهدر أحمد عاطف فرصة التقدم بتسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم بعد لعبة ثنائية من كريم نيدفيد في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 69 مرت رأسية مصطفى البدري بجوار القائم الأيمن.

وانتهى صيام فيوتشر عن طريقة ركلة حرة مباشرة نفذها جوناثان نجويم في الشباك في الدقيقة 79.

مسجلا أول أهداف فيوتشر في المسابقات الإفريقية عبر تاريخه.

وحاول فيوتشر إنهاء اللقاء بنفس النتيجة وكاد الضيوف أن يخطفوا هدف التعادل القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع بعدما انفرد المهاجم بمحمود حمدي حارس المرمى وسدد كرة ارتطمت بالعارضة وخرجت لتنتهي المباراة بفوز فيوتشر 1-0 والتأهل للدور الثاني من الكونفدرالية.