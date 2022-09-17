الكونفدرالية - رائعة جوزيف جوناثان تقود فيوتشر لانتصاره الأول قاريا والتأهل للدور الثاني
السبت، 17 سبتمبر 2022 - 23:10
كتب : FilGoal
حقق فيوتشر فوزه الأول في مشاركاته القارية وتأهل للدور الثاني من الكونفدرالية الإفريقية بالانتصار على بول جينجا الأوغندي.
سجل هدف اللقاء الوحيد: جوزيف نجويم.
وانتهى لقاء الذهاب الأسبوع الماضي بالتعادل السلبي على الأراضي الأوغندية.
وسيلتقي فيوتشر مع كالون السيراليوني بعدما فاز على بافالوز دي بورجو البنيني بنتيجة 4-0 ذهابا وإيابا.
وسيقام لقاء الدور الثاني في المسابقة، الذهاب بين يومي 8 و9 أكتوبر، والإياب 15 و16 أكتوبر.
ولم يستطع علي ماهر من البقاء في أرض الملعب وعلى مقاعد البدلاء خلال المباراة، وذلك بسبب عدم حصوله على الرخصة التدريبية A. (طالع التفاصيل)
التشكيل
وشهد التشكيل خروج الثنائي يتواجد محمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد رفعت من قائمة المباراة.
وقاد الثنائي أحمد عاطف ومروان محسن هجوم الفريق.
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