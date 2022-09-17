تعرف على سبب تواجد علي ماهر في المدرجات خلال مباراة فيوتشر وبطل أوغندا

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 22:55

كتب : رضا السنباطي

علي ماهر مدرب فيوتشر

تواجد علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر في مدرجات استاد القاهرة خلال مباراة بول جينجا بطل أوغندا.

ويلعب فيوتشر ضد بول جينجا في الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ولم يستطع علي ماهر من البقاء في أرض الملعب وعلى مقاعد البدلاء خلال المباراة، وذلك بسبب عدم حصوله على الرخصة التدريبية A.

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وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عدم السماح لأي مدرب بالتواجد في مباريات فريقه القارية إلا بعد الحصول على الرخصة A من قبل كاف، وذلك بداية من الموسم الجاري.

ويحق لـ علي ماهر التواجد بشكل طبيعي في مباريات فريقه الإفريقية بعد إنهاء إجراءات الحصول على الرخصة التدريبية A.

وكان فيوتشر تعادل سلبيا خارج ملعبه في مباراة الذهاب أمام بطل أوغندا.

قبل أن يفوز في العودة بهدف دون رد ويتأهل للدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.

فيوتشر علي ماهر الكونفدرالية الإفريقية
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