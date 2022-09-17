مواعيد مباريات اليوم 17-9-2022 والقنوات الناقلة.. سيتي وبرشلونة وفيوتشر ويد الزمالك

يشهد اليوم إقامة العديد من المباريات في مختلف الدوريات الأوروبية بالإضافة للقاء في الكونفدرالية.

وسيواجه ولفهرمابتون منافسه مانشستر سيتي في تمام الواحدة ونصف ظهرا بلقاء ولفرهامبتون ومانشستر سيتي.

وستنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وفي تمام الرابعة عصرا يواجه نيوكاسل منافسه بورنموث وستنقل المبارة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

أما في تمام السادسة والنصف مساء فسيواجه توتنام منافسه ليستر سيتي عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وفي الرابعة والربع عصرا سيواجه برشلونة منافسه إلتشي في الدوري الإسباني.

وستنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وفي الدوري الألماني سيواجه أوجسبورج منافسه بايرن ميونيخ في تمام الثالثة والنصف عصرا.

وستنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

فيما يلتقي بروسيا دورتموند بمنافسه شالكة في الثالثة والنصف عصرا وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

وفي التاسعة مساء سيواجه فيوتشر منافسه بول جينجا في إياب الدور التمهيدي من الكونفدرالية.

وستنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

وفي تمام السادسة والنصف مساء سيواجه الزمالك منافسه الترجي في البطولة العربية لكرة اليد، وتنقل المباراة عبر قناة "التونسية الوطنية 1".

لمعرفة مواعيد المباريات حول العالم اضغط هنا