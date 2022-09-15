خبر في الجول – ساعات تفصل دونجا وعمر جابر عن الزمالك.. وقيمة الصفقة

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 20:58

كتب : حامد وجدي

عمر جابر - نبيل عماد دونجا

تفصلنا ساعات قليلة عن انضمام ثنائي بيراميدز نبيل عماد "دونجا" وعمر جابر إلى الزمالك حسبما علم FilGoal.com.

ومن المنتظر أن تتم صفقة الثنائي بين الناديين بمقابل مادي يتراوح بين 25 لـ 30 مليون جنيه.

وسيوقع الثنائي على عقود انتقاله تمتد لمدة 3 مواسم بقميص الأبيض.

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عمر جابر البالغ 30 عاما سيعود إلى الزمالك مجددا بعدما رحل في صيف 2016 صوب بازل السويسري، بعدما خاض مع الأبيض 158 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 15 وتوج بـ 3 ألقاب لكأس مصر.

وانتقل الظهير الأيمن إلى بازل وحصد لقب الدوري والكأس خلال موسم ونصف خاض خلالها 20 مباراة.

وفي يناير 2018 أصبح من أولى صفقات لوس أنجلوس الأمريكي تحت قيادة بوب برادلي وخلال 6 أشهر خاض جابر 7 مباريات فقط في الدوري الأمريكي.

وعاد إلى مصر في يوليو 2018 من بوابة بيراميدز ومنذ ذلك الحين خاض 139 مباراة سجل 3 وصنع 6 في جميع المسابقات.

دونجا (26 عاما) لاعب الوسط المدافع انضم إلى الأسيوطي في 2016 ومن اللاعبين القلائل الذين استمروا مع تغيير ملكية النادي.

وخاض دونجا بقميص بيراميدز 171 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات.

وتعرض لاعب وسط منتخب مصر للإصابة بقطع في غضروف الركبة الخارجي أمس الأربعاء في مران المنتخب. (طالع التفاصيل)

وخرج دونجا اليوم الخميس من معسكر المنتخب من أجل بدء مرحلة العلاج والتأهيل.

وضم الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية الجارية كل من: زكريا الوردي وإبراهيما نداي واستعاد خدمات محمد صبحي بعد نهاية عقده.

ويقترب البنيني سامسون أكينيولا من الانتقال للزمالك حسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

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