5 انتصارات تهديه الجائزة.. أرتيتا مدرب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي

ظفر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بجائزة مدرب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي.

وتفوق أرتيتا في السباق على كل من أنطونيو كونتي "توتنام" وبيب جوارديولا "مانشستر سيتي" وجراهام بوتر "برايتون سابقا وتشيلسي حاليا" وماركو سيلفا "فولام".

وجاء فوز المدرب الإسباني بالجائزة بعدما قاد أرسنال للفوز في أول خمس مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

وأصبح أرتيتا ثاني مدرب في تاريخ أرسنال يحقق تلك الانطلاقة بعد المدير الفني التاريخي للمدفعجية، آرسين فينجر.

وتعد هذه ثالث مرة يظفر فيها أرتيتا بالجائزة بعد شهري سبتمبر 2021 ومارس 2022.

ويتصدر أرسنال جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة ولم يُهزم سوى مرة وحيدة كانت أمام مانشستر يونايتد.