مرتضى: حولنا أموال صفقة دونجا إلى بيراميدز.. ومؤتمر صحفي لتقديم 10 لاعبين

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 23:33

كتب : إبراهيم رمضان

نبيل عماد دونجا

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك ضم ناديه لنبيل عماد "دونجا" لاعب خط وسط بيراميدز.

وتحدث مرتضى منصور عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" اليوم الخميس قائلا: "سنعقد مؤتمرا صحفيا كبيرا لتقديم 10 صفقات بعد عودة بعثة الفريق من الكاميرون".

ويستعد الزمالك للقاء إليكت التشادي في الكاميرون الأحد المقبل في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

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وتابع "وقعنا مع دونجا ومع ناديه ولكن الأموال لم يتم تحويلها".

وأضاف "وأثناء تواجد دونجا مع المنتخب تعرض للإصابة وأيا كان مدة غيابه فقد أصدرت الأمر بتحويل الأموال لبيراميدز صباح اليوم".

وتابع "هذا هو الفارق بيننا وبين من قال لكهربا سنحميك من الإيقاف وبعد إيقافه يقولون لسنا على علاقة بالأمر وسوف نساعده من بعيد، بينما أنتم سبب غرقه".

وشدد "كهربا انتقل من نادي محترم لنادي محترم ولكن طريقة الانتقال لم تكن كذلك".

وعن سوق الانتقالات قال: "يتبقى لنا صفقتين سوف نتم كافة الاتفاقات بشأنهما خلال يومين".

وأتم مرتضى حديثه موجها رسالة قائلا: "كان من المفترض ألا أبرم صفقات لقد توجت بالبطولات والدوري وكأس مصر بعمر السعيد وبدون فرجاني ساسي ورزاق سيسيه وطارق حامد ومحمد أبو جبل ومصطفى محمد، لدي فريق أبطال ولكن طلبات جوزفالدو فيريرا أوامر، ومن يهاجمنا هو ليس جمهور الزمالك الحقيقي".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن اقتراب عمر جابر ودونجا من الانضمام للزمالك من بيراميدز. (طالع التفاصيل)

وضم الزمالك خلال الصيف الجاري من كل إبراهيما نداي وزكريا الوردي واستعاد حارسه محمد صبحي من الإعارة لفاركو.

مرتضى منصور الزمالك دونجا بيراميدز
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