خبر في الجول - كريم طارق وفتح الله يقتربان من طلائع الجيش

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 20:04

كتب : حامد وجدي

محمد فتح الله

يقترب نادي طلائع الجيش من ضم الثنائي كريم طارق جناح الجونة ومحمد فتح الله مدافع غزل المحلة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية حسبما علم FilGoal.com.

ويسعى طلائع الجيش لتدعيم صفوفه بعدما أنهى الموسم المنقضي في المركز الرابع تحت قيادة علاء عبد العال الذي تولى المهمة خلفا لطارق العشري.

وسبق أن ارتدى كريم طارق قميص طلائع الجيش بين 2018 و2020 معارا من بتروجت.

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فخاض الجناح البالغ 30 عاما بقميص الفريق العسكري 60 مباراة سجل 11 هدفا وصنع 11 أيضا.

ومن ثم انتقل لصفوف إنبي وقضى موسما وحيدا سجل خلاله 3 أهداف في 28 مباراة.

ثم عاد إلى الجونة وخاض 34 مباراة الموسم الماضي واكتفى بتسجيل هدف وصناعة آخر.

فتح الله البالغ 29 عاما خاض 56 مباراة في الدوري المصري منذ عودة غزل المحلة للمسابقة خلال آخر موسمين.

وسجل المدافع المُلقب بـ "كماتشو" هدفا واحدا في الدوري جاء في شباك المقاولون العرب.

ويعد من أبرز العناصر التي ساهمت في بقاء زعيم الفلاحين وسط الكبار خلال الموسمين.

انضمام كماتشو يقترب في ظل اقتراب مصطفى الزناري إلى الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزناري وقع على الاستغناء الخاص به عقب مران الطلائع الأسبوع الجاري. (طالع التفاصيل)

وينتظر طلائع الجيش تحويل المقابل المادي للصفقة من الزمالك كي يرسل الاستغناء الخاص باللاعب وتتم الصفقة بشكل رسمي.

ورحل أحمد هاني الظهير الأيمن صوب سيراميكا كليوباترا. (طالع التفاصيل)

محمد فتح الله كريم طارق طلائع الجيش
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