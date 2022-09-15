السابع.. سيراميكا يضم أحمد هاني من طلائع الجيش

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 19:03

كتب : هاني العوضي

أحمد هاني - سيراميكا كليوباترا

أعلن سيراميكا كليوباترا اليوم الخميس رسميا ضمه للظهير الأيمن أحمد هاني قادما من طلائع الجيش.

وأشار بيان سيراميكا إلى أن أحمد هاني وقع على عقد يربطه بالفريق لخمس سنوات مقبلة.

وأصبح أحمد هاني سابع صفقات سيراميكا خلال الصيف الجاري بعد كل من من عمرو قلاوة وأحمد ياسر ريان وجون إيبوكا ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" ومحمد شكري وأحمد رمضان "بيكهام".

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وبدأ اللاعب صاحب الـ25 عاما مسيرته في الإسماعيلي ومنه انتقل إلى حرس الحدود في صيف عام 2018 قبل أن ينضم لطلائع الجيش بعد ذلك بسنة.

وشارك أحمد هاني مع طلائع الجيش في 25 مباراة لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

سيراميكا كليوباترا طلائع الجيش الدوري المصري
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