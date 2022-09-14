هالاند وصلاح معا - بعد تصريح بويلي.. ماذا لو لعبت فرق الشمال أمام الجنوب في إنجلترا

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 16:54

كتب : محمود ضياء

إرلينج هالاند مع محمد صلاح

اقترح الأمريكي تود بويلي إقامة مباراة "كل النجوم" بين الشمال والجنوب في إنجلترا لزيادة الموارد المالية، فماذا لو حدث ذلك؟

"أتمنى أن يتعلم الدوري الإنجليزي درسا من الرياضات الأمريكية، لماذا لا نقوم ببطولة مع الفرق الأربعة الأخيرة؟ لماذا لا توجد مباراة كل النجوم. سيساعد في التمويل بسهولة شديدة. يحب الجميع فكرة زيادة عائدات الدوري".

هذا ما قاله تود بويلي في مؤتمر صحفي في أمريكا.

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تصريحات قابلها يورجن كلوب بالتهكم لضيق الوقت بعد فوز ليفربول على أياكس بهدفين مقابل هدف واحد في دوري أبطال أوروبا.

أردنا أن نكون فريقا من أفضل لاعبي الشمال والجنوب، فهل يمكن ذلك؟

ما هي فرق الشمال والجنوب؟

تتكون فرق الشمال من أندية مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وإيفرتون وليدز يونايتد ونوتنجهام فورست وليستر سيتي ونيوكاسل وولفرهامبتون وإيفرتون.

أما فرق الجنوب فهي أندية لندن (أرسنال - توتنام - تشيلسي - فولام - كريستال بالاس - برينتفورد - وست هام) بجانب برايتون وساوثامبتون وأستون فيلا

فريق الشمال

الاختيار لن يكون سهلا في كلا الجانبين، فنحن بحاجة لـ20 لاعبا بين تشكيل أساسي واحتياطي بحد أقصى من عشرة فرق.

وكان المعيار الأهم عدم اختيار أكثر من لاعب من نفس الفريق في نفس الخط.

هناك بعض الأسماء لن تحتار أو تتردد في اختيارها، على رأسها إرلينج هالاند هداف الدوري بعشرة أهداف.

محمد صلاح أكثر من صنع فرصا في الدوري حتى الآن، ونك بوب المتوهج مع نيوكاسل ولكن ماذا عن البقية؟

حراسة المرمى: نك بوب

خط الدفاع: كيران تريبيه - ليساندرو مارتينيز - جويل ماتيب - جواو كانسيلو

خط الوسط: برونو جيماريش - كريستيان إريكسن - كيفن دي بروين

خط الهجوم: محمد صلاح - إرلينج هالاند - فيل فودين

وعلى مقاعد البدلاء سيتواجد كل من: أليسون بيكر - فيرجل فان دايك - رافائيل فاران - روبن نيفيز - تياجو ألكانتارا - لويس دياز - جيمس ماديسون - أنتوني جوردون - كريستيانو رونالدو

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فريق الجنوب

الأمر لن يقل صعوبة في اختيار فريق الجنوب، أرسنال متصدر الدوري، وتوتنام وصيفه بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، بجانب عديد المهاجمين المتوهجين.

وكان المعيار الأهم عدم اختيار أكثر من لاعب من نفس الفريق في نفس الخط.

بين إيفان توني وألكسندر ميتروفيتش وجابريل جيسوس في قلب الهجوم، ويلفرد زاها وجابريل مارتينيلي وديان كولوسيفسكي على الأطراف، كان الاختيار الأصعب في خط الهجوم.

قبل أن أستقر على ثلاثية جابريل مارتينيلي مع هاري كين وألكسندر ميتروفيتش.

الأمر لم يكن سهلا في ثنائية الوسط أيضا، هويبيرج من توتنام ورايس من وست هام، تألق أوديجارد مع أرسنال بجانب حركية موسيس كايسيدو في برايتون.

وجاء الفريق في النهاية كالتالي:

حراسة المرمى: أرون رامسديل

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي - كريستيان روميرو - يواكيم أندرسن

خط الوسط: ريس جيمس - مويسيس كايسيدو - مارتن أوديجارد - إيفان بيريسيتش

خط الهجوم: جابريل مارتينيلي - ألكسندر ميتروفيتش - هاري كين

وسيتواجد على مقاعد البدلاء كل من: فيسينتي جوايتا - بن تشيلويل - ويليام ساليبا - ديكلان رايس - إيميل هويبيرج - ويلفرد زاها - ديان كولوسيفسكي - إيفان توني - جابريل جيسوس

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الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر يونايتد مانشستر سيتي أرسنال تشيلسي
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