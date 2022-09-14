كلوب يتهكم على مالك تشيلسي بسبب مباراة "كل النجوم"

تهكم الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول على مالك تشيلسي بعد اقتراح الأخير لعمل مباراة شبية بـ "all star" في أمريكا.

وقال تود بويلي في مؤتمر صحفي في أمريكا: "أتمنى أن يتعلم الدوري الإنجليزي درسا من الرياضات الأمريكية".

وأضاف "لماذا لا نقوم ببطولة مع الفرق الأربعة الأخيرة؟ لماذا لا توجد مباراة كل النجوم؟".

وتابع "يمكنك لعب مباراة بين الشمال والجنوب في الدوري الإنجليزي وسيساعد في التمويل بسهولة شديدة. يحب الجميع فكرة زيادة عائدات الدوري".

ورد يورجن كلوب على تصريحات مالك تشيلسي في المؤتمر الصحفي بعد مباراة أياكس قائلا: "لم ينتظر طويلا! عندما يجد موعدا لذلك يمكنه الاتصال بي".

وأضاف "لقد نسي أنه في الرياضات الكبيرة في أمريكا يحصل هؤلاء اللاعبون على فترات راحة لمدة أربعة أشهر وهم سعداء للغاية لأنهم يستطيعون ممارسة القليل من الرياضة في فترات الراحة هذه. الأمر مختلف تماما في كرة القدم".

وتابع "'ماذا استطيع قوله؟ هل يريد إحضار فريق هارلم جلوبتروترز (أحد الفرق الاستعراضية في كرة السلة) أيضا والسماح لهم باللعب ضد فريق كرة قدم؟".

وواصل "أنا مندهش من السؤال لذا من فضلك لا تحكم على إجاباتي كثيرا. ربما يمكنه شرح ذلك لي في وقت ما وإيجاد التاريخ المناسب".

واستكمل "لست متأكدا من أن الناس يريدون رؤية ذلك. تخيل أن لاعبي يونايتد ولاعبي ليفربول ولاعبي إيفرتون جميعا في فريق واحد، أرسنال وتوتنام معا".

يذكر أن ليفربول حقق أول ثلاث نقاط له في دوري أبطال أوروبا بالفوز على أياكس بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثانية من دور المجموعات.