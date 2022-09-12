كوستا: كنت مرعوبًا من الذئاب في فيديو تقديمي مع ولفرهامبتون

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 16:18

كتب : FilGoal

دييجو كوستا - ولفرهامبتون

كشف دييجو كوستا عن كواليس فيديو تقديمه كلاعب جديد في ولفرهامبتون حيث ظهر رفقة 3 ذئاب.

دييجو كوستا

النادي : ولفرهامبتون

ولفرهامبتون

وأعلن ولفرهامبتون عن ضم المهاجم الدولي الإسباني السابق بعقدٍ حتى نهاية الموسم الجاري.

وصرّح كوستا عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "كنت خائفًا حتى الموت، ظللت أفكر أثناء الإمساك بهذه السلاسل: ماذا لو فكر الذئب في القفز عليّ؟".

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وأضاف: "المُدربة ظلت تناديهم وتطلب منهم التحرك، ولم يُظهروا استجابة لها، وعندها فكرت: لو كانوا لا ينفذون تعلميات المدربة، فماذا سيفعلون معي؟".

وتابع: "عندها حضرت الذئاب وبدأت في شم قدمي، ووقتها ظننت أنني هالك لا محالة".

وأتم: "كنت خائفًا، لأنها ذئاب وليست كلابًا. كانت تجربة لطيفة ولكنها غير مريحة، أمتلك 5 كلاب، ولكن ليس ذئابًا".

واستعمل ولفرهامبتون أسلوبًا مبتكرًا في تقديم لاعبه الجديد مستغلًا لقب الذئاب الذي يشتهر به.

ودخل كوستا في الفيديو ممسكًا بـ 3 ذئاب في مقطع غير اعتيادي.

واضطر ولفرهامبتون للتعاقد مع كوستا بعد إصابة مهاجمه النمساوي ساشا كالايدزيتش بقطع في الرباط الصليبي.

وانضم كالايدزيتش لـ ولفرهامبتون في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، وأصيب بعد 45 دقيقة فقط مع الفريق في مواجهة ساوثامبتون.

كما يبتعد المكسيكي راؤول خيمينيز إذ يعاني من مشاكل عضلية منذ فترة الإعداد.

وبالتالي لجأت إدارة ولفرهامبتون إلى كوستا الذي يمتلك خبرة سابقة في الدوري الإنجليزي بقميص تشيلسي.

كوستا (33 عامًا) لم يرتبط بأي نادٍ منذ رحيله عن أتليتكو مينيرو البرازيلي في يناير الماضي.

وتألق كوستا في صفوف تشيلسي بعد انضمامه إليه في صيف 2014 قادمًا من أتليتكو مدريد مقابل 38 مليون يورو.

وسجل كوستا 59 هدفًا في 120 مباراة خاضها مع تشيلسي وصنع 23، وقاده للتتويج بالدوري الإنجليزي 2015 و2017.

وتعد الفترة الذهبية لـ كوستا رفقة أتليتكو مدريد بين 2010 و2014، ثم لعب له مجددًا بين يناير 2018 ويناير 2021.

وسجل كوستا إجمالا 83 هدفًا في 216 مباراة، وصنع 38 هدفًا، وفاز مع الروخيبلانكوس بالدوري عام 2014 بعد غياب 18 عامًا.

وأعلن ولفرهامبتون عن ضم المهاجم الدولي الإسباني السابق بعقدٍ حتى نهاية الموسم الجاري.

وصرّح كوستا عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "كنت خائفًا حتى الموت، ظللت أفكر أثناء الإمساك بهذه السلاسل: ماذا لو فكر الذئب في القفز عليّ؟".

وأضاف: "المُدربة ظلت تناديهم وتطلب منهم التحرك، ولم يُظهروا استجابة لها، وعندها فكرت: لو كانوا لا ينفذون تعلميات المدربة، فماذا سيفعلون معي؟".

وتابع: "عندها حضرت الذئاب وبدأت في شم قدمي، ووقتها ظننت أنني هالك لا محالة".

وأتم: "كنت خائفًا، لأنها ذئاب وليست كلابًا. كانت تجربة لطيفة ولكنها غير مريحة، أمتلك 5 كلاب، ولكن ليس ذئابًا".

واستعمل ولفرهامبتون أسلوبًا مبتكرًا في تقديم لاعبه الجديد مستغلًا لقب الذئاب الذي يشتهر به.

ودخل كوستا في الفيديو ممسكًا بـ 3 ذئاب في مقطع غير اعتيادي.

واضطر ولفرهامبتون للتعاقد مع كوستا بعد إصابة مهاجمه النمساوي ساشا كالايدزيتش بقطع في الرباط الصليبي.

وانضم كالايدزيتش لـ ولفرهامبتون في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، وأصيب بعد 45 دقيقة فقط مع الفريق في مواجهة ساوثامبتون.

كما يبتعد المكسيكي راؤول خيمينيز إذ يعاني من مشاكل عضلية منذ فترة الإعداد.

وبالتالي لجأت إدارة ولفرهامبتون إلى كوستا الذي يمتلك خبرة سابقة في الدوري الإنجليزي بقميص تشيلسي.

كوستا (33 عامًا) لم يرتبط بأي نادٍ منذ رحيله عن أتليتكو مينيرو البرازيلي في يناير الماضي.

وتألق كوستا في صفوف تشيلسي بعد انضمامه إليه في صيف 2014 قادمًا من أتليتكو مدريد مقابل 38 مليون يورو.

وسجل كوستا 59 هدفًا في 120 مباراة خاضها مع تشيلسي وصنع 23، وقاده للتتويج بالدوري الإنجليزي 2015 و2017.

وتعد الفترة الذهبية لـ كوستا رفقة أتليتكو مدريد بين 2010 و2014، ثم لعب له مجددًا بين يناير 2018 ويناير 2021.

وسجل كوستا إجمالا 83 هدفًا في 216 مباراة، وصنع 38 هدفًا، وفاز مع الروخيبلانكوس بالدوري عام 2014 بعد غياب 18 عامًا.

دييجو كوستا ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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