وصل مروض الذئاب.. دييجو كوستا ينضم لـ ولفرهامبتون

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 13:41

كتب : FilGoal

دييجو كوستا - ولفرهامبتون

أعلن ولفرهامبتون واندررز عن تعاقده مع دييجو كوستا في صفقة انتقال حر.

ووقّع كوستا على عقدٍ يربطه بـ ولفرهامبتون حتى نهاية الموسم في صفقة مجانية لعدم ارتبطه بأي فريق.

وصرّح جيف شي رئيس ولفرهامبتون: "نحن سعداء بقدوم دييجو كوستا وبعودته للدوري الإنجليزي".

وأضاف: "إنه فائز متسلسل صاحب خبرة هائلة في المستوى العالي، دييجو سيجلب شيئًا فريدًا لغرفة خلع الملابس وداخل الملعب".

وأتم: "نتطلع قدمًا للتأثير الذي سيتركه في ملعب مولينو ومركز التدريب هذا الموسم".

واضطر ولفرهامبتون للتعاقد مع كوستا بعد إصابة مهاجمه النمساوي ساشا كالايدزيتش بقطع في الرباط الصليبي.

وانضم كالايدزيتش لـ ولفرهامبتون في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، وأصيب بعد 45 دقيقة فقط مع الفريق في مواجهة ساوثامبتون.

كما يبتعد المكسيكي راؤول خيمينيز إذ يعاني من مشاكل عضلية منذ فترة الإعداد.

وبالتالي لجأت إدارة ولفرهامبتون إلى كوستا الذي يمتلك خبرة سابقة في الدوري الإنجليزي بقميص تشيلسي.

وقدّم ولفرهامبتون لاعبه الجديد بواسطة مقطع فيديو مثير يظهر فيه كوستا مروضًا للذئاب، في إشارة إلى فريقه الحالي المُلقَب بـ "الذئاب".

دييجو كوستا

كوستا (33 عامًا) لم يرتبط بأي نادٍ منذ رحيله عن أتليتكو مينيرو البرازيلي في يناير الماضي.

وتألق كوستا في صفوف تشيلسي بعد انضمامه إليه في صيف 2014 قادمًا من أتليتكو مدريد مقابل 38 مليون يورو.

وسجل كوستا 59 هدفًا في 120 مباراة خاضها مع تشيلسي وصنع 23، وقاده للتتويج بالدوري الإنجليزي 2015 و2017.

وتعد الفترة الذهبية لـ كوستا رفقة أتليتكو مدريد بين 2010 و2014، ثم لعب له مجددًا بين يناير 2018 ويناير 2021.

وسجل كوستا إجمالا 83 هدفًا في 216 مباراة، وصنع 38 هدفًا، وفاز مع الروخيبلانكوس بالدوري عام 2014 بعد غياب 18 عامًا.

كما قاد أتليتكو مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا 2014 للمرة الثانية في تاريخه، وحصد معه كأس ملك إسبانيا 2013، والدوري الأوروبي 2018، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات.

المهاجم البرازيلي الإسباني يمتلك 24 مباريات دولية مع لاروخا، سجل خلالها 10 أهداف.

وشارك كوستا في كأس العالم 2014 و2018 الذي كان ظهوره الأخير مع منتخب إسبانيا.

دييجو كوستا الدوري الإنجليزي ولفرهامبتون
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