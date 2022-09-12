ذا أثليتك: كانتي يرفض عرض تشيلسي.. يريد التجديد لسنوات عديدة

رفض نجولو كانتي العقد الذي تلقاه من نادي تشيلسي لتجديد عقده مع البلوز.

نجولو كانتي النادي : تشيلسي تشيلسي

وذكر موقع "ذا أثليتك" أن تشيلسي تقدّم لـ كانتي بعرضٍ الشهر الماضي للتجديد لمدة عامين، بالإضافة إلى خيار التمديد لعام ثالث.

ورفض كانتي العرض لرغبته في الحصول على آخر بعدد سنوات أكثر.

ويستند كانتي في رؤيته على التعاقد مع السنغالي خاليلو كوليبالي بعقد لمدة 4 سنوات رغم أنه في نفس عمر لاعب وسط فرنسا.

وينتهي عقد كانتي مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر مجانًا بدايةً من شهر يناير المقبل.

كانتي (31 عامًا) يلعب في تشيلسي منذ انضمامه إليه قادمًا من ليستر سيتي عام 2016 مقابل 35 مليون يورو.

وعانى كانتي من إصابات عديدة في آخر موسمين مع البلوز، ولم يخض بالموسم الجاري إلا أول مباراتين في الدوري الإنجليزي.

ولعب كانتي عمومًا 262 مباراة مع تشيلسي، سجل خلالها 13 هدفًا، وصنع 15.

ويسعى كانتي للوصول إلى لياقة بدنية مناسبة للمشاركة في كأس العالم 2022 شهر نوفمبر المقبل، بعد أن كان عنصرًا محوريًا في تتويج فرنسا بلقب 2018.

وسبق لـ كانتي قيادة ليستر سيتي لمعجزة التتويج بالدوري الإنجليزي 2016 في موسمه الوحيد مع النادي.