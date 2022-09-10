منافس الأهلي - الجيش الرواندي يفوز على اتحاد المنستيري في ذهاب الدور التمهيدي

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 18:11

كتب : FilGoal

اتحاد المنستير

حقق الجيش الرواندي الفوز على اتحاد المنستيري بهدف دون مقابل في ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

المباراة أقيمت على معلب أماهورو في رواندا.

وسيلعب المتأهل من الفريقين مع الأهلي في دور الـ 32.

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وتقام مباراة الإياب في أحد أيام 16 أو 17 أو 18 سبتمبر الحالي.

فيما تقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب خارج ملعبه، والإياب في مصر.

الأهلي كان قد حقق اللقب مرتين متتاليتين قبل أن يخسر المباراة النهائية في الموسم الماضي أمام الوداد المغربي.

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