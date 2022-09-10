تشكيل الكونفدرالية – بوبو وعمر كمال أساسيان مع فيوتشر ضد جينجا الأوغندي

دفع علي ماهر المدير الفني لفيوتشر بمحمد رضا "بوبو" وعمر كمال عبد الواحد في التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة بول جينجا الأوغندي.

ويحل فيوتشر ضيفا على جينجا لملاقاته في ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة: محمود عبد الرحيم "جنش"

في الدفاع: عمر كمال عبد الواحد- سعد سمير- محمود رزق- جوزيف نجويم

في الوسط: كريم وليد "نيدفيد"- محمد فاروق- غنام محمد

في الهجوم: محمد رضا "بوبو"- أحمد عاطف- أحمد رفعت

وبذلك لا يحق للأهلي والزمالك إن ضما بوبو وعمر كمال المعار بالفعل من الفريق الأبيض لقائمتهما في دوري أبطال إفريقيا.

إذ ان لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تمنع مشاركة اللاعب مع فريقين مختلفين في موسم واحد من بطولاته.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق تعثر انتقال بوبو للأهلي بسبب طلبات فيوتشر. (طالع التفاصيل)

فيما أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك رغبة ناديه في استعادة عمر كمال من الإعارة لكن فيوتشر متمسك ببقاء اللاعب.